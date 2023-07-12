Эти растения категорически нельзя сажать во дворе: могут навредить здоровью
Некоторые растения категорически нельзя сажать на клумбах и грядках. Все потому, что они могут представлять серьезную опасность, ведь содержат вредные вещества и даже могут быть токсичными для людей и домашних животных.
Об этом пишет Sante Plus.
Поздноцвет осенний (колхикум)
Позднецвет осенний - это очень привлекательный цветок с удлиненными фиолетовыми лепестками, который может представлять серьезную опасность. Растение содержит ядовитый алкалоид колхицин. 0,08-0,2% яда есть в луковицах, 0,03% - в листьях, и 0,4-1,8% - в цветках.
При попадании в организм колхицин вызывает рвоту и расстройство желудка.
Поздноцвет осенний (wikipedia)
Арум пятнистый
Растение, содержащее токсичные вещества и вызывает раздражение, воспаление и жжение кожи. Также возможен даже отек языка и губ.
Арум пятнистый (wikipedia)
Ландыш
Как оказалось ландыш не такой уж безопасный цветок. В колокольчиках скрывается токсическое вещество, которое может вызвать аллергические реакции и раздражение кожи.
Ландыш (wikipedia)
Английский плющ
Это растение, которое поднимается по стенам, оборачивая деревья и окна. На самом же деле плющ опасен, ведь его стебли и листья могут вызвать дерматит.
А ягоды, похожие на чернику, могут вызвать рвоту и боль в животе.
Плющ (wikipedia)
Олеандр
Такое растение очень популярно, его даже выращивают как декоративный комнатный цветок. Однако в стебле, листьях и цветах содержатся гликозиды, которые могут навредить здоровью.
Олеандр (wikipedia)
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