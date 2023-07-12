Эти растения категорически нельзя сажать во дворе: могут навредить здоровью

Некоторые растения категорически нельзя сажать на клумбах и грядках. Все потому, что они могут представлять серьезную опасность, ведь содержат вредные вещества и даже могут быть токсичными для людей и домашних животных.

Поздноцвет осенний (колхикум)

Позднецвет осенний - это очень привлекательный цветок с удлиненными фиолетовыми лепестками, который может представлять серьезную опасность. Растение содержит ядовитый алкалоид колхицин. 0,08-0,2% яда есть в луковицах, 0,03% - в листьях, и 0,4-1,8% - в цветках.

При попадании в организм колхицин вызывает рвоту и расстройство желудка.

Поздноцвет осенний (wikipedia)

Арум пятнистый

Растение, содержащее токсичные вещества и вызывает раздражение, воспаление и жжение кожи. Также возможен даже отек языка и губ.

Арум пятнистый (wikipedia)

Ландыш

Как оказалось ландыш не такой уж безопасный цветок. В колокольчиках скрывается токсическое вещество, которое может вызвать аллергические реакции и раздражение кожи.

Ландыш (wikipedia)

Английский плющ

Это растение, которое поднимается по стенам, оборачивая деревья и окна. На самом же деле плющ опасен, ведь его стебли и листья могут вызвать дерматит.

А ягоды, похожие на чернику, могут вызвать рвоту и боль в животе.

Плющ (wikipedia)

Олеандр

Такое растение очень популярно, его даже выращивают как декоративный комнатный цветок. Однако в стебле, листьях и цветах содержатся гликозиды, которые могут навредить здоровью.

Олеандр (wikipedia)