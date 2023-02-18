Эти черты характера помогают жить долго и счастливо. А вы владеете ими?

Если собрать всех долгожителей планеты вместе в одном месте, вы заметите несколько общих черт характера. Оказалось, что именно это играет роль в столь долгой продолжительности жизни.

Постоянный позитив

В современном мире трудно жить без оптимизма из-за постоянных проблем и разочарований. Именно поэтому так распространены депрессия и различные психические расстройства. Чтобы было, с кого брать пример, понаблюдайте за людьми пожилого возраста.

Они могут находить положительные моменты даже в самых сложных ситуациях. Благодаря такому мировоззрению они живут на несколько лет дольше, и это отмечают многие ученые.

Исследования связывают это с влиянием стресса на организм и умением отгораживаться от него.

Умение качественно отдыхать

Для нормального функционирования организма нужно грамотно чередовать работу и отдых. Если этого не будет, вы будете очень истощены, что повлечет за собой неизбежные последствия в физическом и ментальном здоровье.

Психологи настаивают, что у нас должны быть разгрузочные дни хотя бы несколько раз в неделю. Найдите оптимальный способ, который поможет вам забыть о работе на несколько часов в день. Долгожители очень умело этим пользуются.

Стремление узнавать новое

Ученые неоднократно доказывали, что человеческий мозг подобен мышцам, которые нужно все время тренировать. Если вы ежедневно будете давать ему продукты мышления, он не будет стареть и будет оставаться ясным как можно дольше.

Совершенно не обязательно записываться на курсы по изучению очередного языка. Будет достаточно просматривать сложные фильмы, читать новую книгу раз в несколько месяцев и стараться больше разговаривать с друзьями, а не переписываться в мессенджерах.

Умственная деятельность позволяет мозгу образовывать нейронные связи, а это прямой путь к его долгой молодости.