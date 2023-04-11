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Эти вещи нельзя отдавать даром, ведь с ними уйдет ваше счастье

Какие вещи нельзя отдавать просто так (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые вещи не стоит отдавать даром никому, ведь вместе с ними можно отдать свое счастье, а вместо этого впустить проблемы и неудачи.

Что из своего имущества нельзя передавать другим владельцам - ниже в материале Styler.

Список вещей, которые не стоит отдавать

Вы можете не знать, но в народе издавна верили, что нельзя никому отдавать свою одежду и обувь. Считается, что вещи, которые вы носили, содержат вашу энергетику и делиться ею с другими людьми не стоит.

Однако табу на дарение распространяется и на другие вещи. Среди них:

  • кепки,
  • шляпы,
  • сумки,
  • кошельки,
  • платки,
  • нижнее белье,
  • постельное белье.

Какие последствия могут быть

Считается, что вместе со своими вещами вы отдадите другому человеку свое благополучие.

Вместо этого в вашу жизнь могут прийти неприятности в виде болезней и психических расстройств. Дело в том, что одежда и предметы, которыми пользуется человек - впитывают его судьбу.

Как отдать вещи без вреда для вас

Если у вас много вещей, которые жалко выбрасывать, а кто-то другой в них нуждается, выход есть. Выстирайте вещи, а после сушки не складывайте снова в свой шкаф.

Соберите их отдельно и отдайте сразу. Отдавать следует со словами: "Отдаю чужое, мое остается при мне". В лучшем случае - стоит попросить взамен какую-нибудь безделушку или несколько монет.

Раньше мы писали, что запрещено делать с хлебом, чтобы не было беды.

Также узнайте, почему нельзя есть с ножа.

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