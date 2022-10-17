Эти простые способы помогут избавиться от конденсата на окнах за 5 минут

Как образуется конденсат

Конденсат обычно возникает, когда имеется разность температур. На стекло, которое является холодной поверхностью, проникает влага, содержащаяся в теплом воздухе дома. Поэтому окно выглядит запотевшим.

Затем появляются капли, стекающие по стеклу. Конденсат - довольно распространенное явление зимой, когда разница температур внутри и снаружи дома значительна.

Как избавиться от такой проблемы

Осушитель воздуха

Осушитель - это электрическое устройство, которое снижает и поддерживает уровень влажности воздуха. Обычно используются в ванных комнатах и кухнях.

Просто поставьте осушитель воздуха перед окном и оставьте его включенным. Впоследствии он должен поглотить накапливающийся между стеклом конденсат. Эти электрические устройства доступны по цене и могут стать отличным решением такой проблемы.

Используйте влагопоглотитель

Влагопоглотители - обычные предметы быта. Их часто используют, чтобы избавиться от сырости внутри дома. Они гораздо дешевле, чем осушители, но результаты будут не столь хорошими.

Поместите устройство вдоль нижнего края окна. Возможно, придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы полностью избавиться от конденсата.

Обогреватель или фен

Такие устройства есть практически в каждом доме. Их можно также использовать для очистки конденсата.

Поставьте обогреватель или фен у окна и оставьте его включенным. Это впитает влагу между окнами. Следует отметить, что это только краткосрочное решение.