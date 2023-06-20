Эти продукты не стоит употреблять летом: избегайте их

Какой пищи и напитков следует избегать летом

Напитки со льдом

По словам нутрициолога, их охлаждающее действие - это всего-навсего иллюзия. На самом деле холодные напитки нарушают пищеварение, приводят к накоплению токсинов, спазму желчного пузыря.

Алкогольные напитки в жару

Сочетание алкоголя с жарой может привести к приступам гнева, гипертонии, инфаркта, панкреатита, повреждению печени. Поэтому ни в коем случае не следует употреблять алкоголь в жару.

Жареная еда и красное мясо

Такая пища требует большое количество ресурсов организма - ферментов, качественной желчи, лизоцима (ферментов, убивающих вредные бактерии) и высокой активности кишечных бактерий, а в жару этих ресурсов не хватает.

"Зимняя" еда

Здесь имеется в виду острая, соленая, маринованная пища, пряности и жгучие приправы, поскольку они разогревают организм человека.

Сладости

Если употреблять ежедневно, например, мороженое, это приводит к тому, что большое количество глюкозы попадает в кровь, при этом ухудшает ее свойства. В результате этого кровь становится "липкой", что повышает риск образования тромбов.

Попадая в печень, сахар превращается в жир, что ухудшает ее работу. Лучше уж заморозить ягодное пюре и наслаждаться его вкусом.

Какую еду и напитки следует употреблять летом

Легкая, нейтральная, прохладная еда

Часто из-за жары уменьшается аппетит. И это нормально. Потому не нужно себя заставлять есть тяжелые блюда. Однако все равно следует помнить, что организму нужны питательные вещества, чтобы не сжигать свои собственные мышцы.

Сезонные фрукты и овощи

Сезонные фрукты и овощи - прекрасный источник нутриентов, борющийся с вредными бактериями и токсинами.

Продукты, содержащие белок

Лучше отдавать предпочтение мясу птицы вместо красного. Также отлично подходит рыба, яйца, бобовые, кисломолочные продукты. Чтобы белок легче усваивался, можно в него добавлять лимон, ягодный соус, бальзамический соус, яблочный уксус.