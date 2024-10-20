Эти продукты разрушают печень! Названы 7 главных из них

Раздутый живот, расстройство пищеварения и ощущение тяжести - самые распространенные сигналы того, что ваша печень перегружена. Как же ей помочь?

Что больше всего вредит печени?

Печенке в первую очередь вредит чрезмерное питание, то есть избыточное количество определенных ингредиентов и содержащих их продуктов. К сожалению, подобные неестественные пропорции касаются не только обработанных продуктов, но и всего современного рациона.

Последствия неправильных привычек накапливаются и со временем приводят к дисфункции печени и связанным с ней заболеваниям.

Симптомы заболевания печени включают: расстройство пищеварения,

ощущение переполненности и тяжести после еды,

плохая переносимость жира и алкоголя,

повышенная чувствительность к запахам,

тошнота, вздутие и боль в верхней правой части живота,

недомогание,

проблемы со сном.

Печень является самым большим внутренним органом и единственным, который может полностью восстанавливаться. И при этом сверхважное - она не только перерабатывает все, что попадает в организм, но и производит необходимые для жизни соединения. Проблема в том, что современная диета, образ жизни и лекарства не облегчают, а многие ежедневные привычки приводят к развитию заболеваний печени с годами.

Эксперты сегодня сходятся во мнении, что когда речь заходит о поддержке здоровья печени, не существует действительно эффективного лечения, кроме диеты (хотя аутоиммунные заболевания и некоторые вирусные инфекции органа являются исключениями).

Обезболивающие препараты

Кто из нас внимательно читает листовки-вкладыши лекарств, которыми мы пользуемся чуть ли не каждый день? Большинство из них все еще имеют длинный список возможных побочных эффектов, нормой является нарушение функции печени.

Однако следует знать, что большинство из них, в том числе безрецептурные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), чрезвычайно токсичны - и не только в сочетании с алкоголем!

Даже однократная доза может причинить вред, который касается таких веществ, как ацетаминофен (парацетамол), ибупрофен, напроксен или кетопрофен. Поэтому вместо того, чтобы бездумно проглатывать таблетки, лучше поищите другие методы снятия боли.

В случае головной боли, к ним относятся: поиск возможных аллергенов или ошибок в образе жизни, а в случае боли в мышцах – лучшая диета, богаче растительных антиоксидантов и физическая активность, укрепляющая организм.

Зверобой

Hypericum perforatum - продукт, используемый в народной медицине как легкий антидепрессант и средство для улучшения настроения. Хотя часто говорят, что он сенсибилизирует кожу к солнечному свету (под действием УФ-излучения она легко обесцвечивается или обгорает), следует также знать, что он нарушает работу печени.

Более того, поскольку зверобой ускоряет выведение лекарства из организма, он ослабляет их действие. Это включает, среди прочего: противозачаточные таблетки, которые могут стать неэффективными. Поэтому следует проконсультироваться по использованию этой травы со своим врачом и, по возможности, использовать другие растительные ингредиенты, которые поддерживают ваше настроение, такие как экстракт шафрана.

Искусственные подсластители

Вопреки видимости подсластители не являются лучшим решением, чем сахар. Шокирующие открытия сделали результаты исследований, в которых потребление легких напитков влекло больший набор веса, чем содержащие сахар!

Прибавка веса является лишь видимым симптомом заболеваний печени. Подсластители влияют на управление энергией организма, и многие из них токсичны для клеток человека.

Следует также помнить, что синтетические и полусинтетические подсластители (кроме аспартама, сахарина, цикламатов и ацесульфама К также включают сукралозу) нарушают естественную микрофлору кишечника, что, в том числе, оказывает огромное влияние на обмен веществ. Вместо синтетических подсластителей следует выбрать фрукты, небольшое количество настоящего сахара, стевии или все более популярные натуральные сахарные спирты, такие как ксилит или эритрол.

Фруктоза

Хотя она естественным образом содержится во фруктах, ее избыток поступает в печень, где превращается в жир. Он вызывает окислительный стресс, постепенно повреждающий его клетки.

Поэтому следует есть фрукты в умеренных количествах и выбирать их вместо фруктовых соков. Однако промышленные продукты, в которых сахароза является добавкой, должны быть максимально ограничены в основном в виде искусственно полученного глюкозно-фруктозного сиропа.

В основном это сладкие напитки, сладости, сухие завтраки и другие продукты с высокой обработкой. Лучший выбор – натуральная пища, например, небольшие порции фруктов, каши без сахара с фруктами, темный шоколад.

Грейпфруты

Все фрукты полезны, но чрезмерное употребление грейпфрутов (например, в рамках модных диет для похудения) может причинить вред печени. Они содержат фуранокумарины, которые угнетают природную способность органа выводить определенные лекарства.

Это создает вероятность передозировки, и эта связь распространяется по меньшей мере на 50 типов фармацевтических препаратов (и неизвестно, с какими соединениями, в частности загрязнителями, мы контактируем ежедневно).

Поэтому, даже не употребляя лекарства, следует ограничить потребление грейпфрутов, желательно до одной штуки в неделю.

Плохие жиры

Печень не любит не только излишний жир, но и вредные виды жира. Они не только обработаны, перегреты (например, в результате жарки), но и сгоревшие (не первой свежести, что касается и мяса), а главное - искусственно превращены, как в случае с химически укрепленными растительными маслами, в которых образуются изомеры жирных кислот типа транс.

Гидрогенизированные жиры присутствуют не только в хлебобулочных изделиях, но и в жестких маргаринах (еще используются для выпечки), промышленных конфетах (в основном с начинкой, но не только) и замороженных продуктах. Вместо промышленных жиров следует выбирать свежие натуральные жиры, желательно с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые оказывают защитное действие на печень. Их источником являются не только высококачественная жирная морская рыба, но и растительные масла (в том числе рапсовое и рыжиковое) и масличные семена, такие как льняное и конопляное.

Алкоголь

О вредном влиянии алкоголя на печень знают практически все. Однако реже упоминается, что этот орган повреждается не только из-за чрезмерного употребления алкоголя, но и от регулярного употребления алкоголя, даже в небольших количествах.

Печенке нужно время, то есть перерывы в употреблении алкоголя, чтобы иметь возможность восстановить причиненные ею повреждения. Нам вредит не только этанол, но и ингредиенты, содержащиеся в алкогольных напитках, особенно сахара, присутствуют не только в сладких напитках, но и в пиве.

При заболеваниях печени не рекомендуются даже безалкогольные напитки с содержанием алкоголя до 0,5% и мальтоза - сахар с более высоким гликемическим индексом, чем столовый сахар. Это означает, что он очень легко накапливается в печени, вызывая там хаос. При отсутствии заболеваний этого органа лучше выбирать сорта с низким содержанием сахара (например, сухое или полусухое вино), делать непрерывный перерыв в их употреблении и ограничивать количество, которое считается безопасным.

Для женщин это 140 г (14 стандартных порций), а для мужчин - 280 г (28 порций) в неделю. Стандартная порция составляет примерно 10 г чистого этанола, что соответствует примерно 250 мл пива крепостью 5%, примерно 100 мл вина крепостью 12% и примерно 30 мл водки крепостью.