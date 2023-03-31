Эти продукты ускоряют старение. Нутрициолог объяснила, чем их заменить

Остановить старение пока никому не удавалось, однако не стоит самостоятельно его ускорять. Медики уже давно доказали, что еда оказывает значительное влияние на этот процесс. Некоторые продукты способны провоцировать старение, другие же наоборот замедляют его.

О том, от какой еды следует отказаться, чтобы дольше оставаться молодыми, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в своем канале Telegram .

Как пища влияет на процессы старения

На разрушение тканей и клеток, включая старение кожи, влияет процесс гликации. Он возникает, когда человек ест слишком много сахара и углеводов.

"Гликация - мусор внутри собственного тела. Некоторые нутриенты при приготовлении/температуре изменяют свои свойства, причиняя вред. Процессы окончательного гликирования влияют на весь обмен веществ", - объясняет эксперт.

Гликация разрушает коллаген, что и провоцирует появление мелких морщин на лице. Способствует развитию атеросклероза и нарушает ежедневный естественный детокс организма (влияет на работу печени, почек, кишечника, состояние лимфы и кожи). Ни один разгрузочный день значительно не улучшит ситуацию.

Какие продукты ускоряют старение

Голобородько отмечает, что за перебор сахара в организме отвечает человек, поэтому следует контролировать его количество в рационе. Он может иметь разные источники поступления.

Важно помнить все виды:

белый сахар, сиропы топинамбура и кленовый, "полезные" десерты, фруктоза;

сливки и молоко;

крем-сыры и плавленые сырки, сырники и чизкейки;

рафинированные зерна и каши (белая мука, белый и темный хлеб, овсяные хлопья, гранола);

мясо, птица, рыба зажаренные до корочки, сладкие соусы, копчение;

сухофрукты, панировка, фритюр.

Какая пища замедляет старение

"Если перебор сахара регулярный, он скапливается. С возрастом процесс гликации нарастает и его уровень определяет наш биологический возраст", - объясняет нутрициолог.

Голобородько советует употреблять больше следующих продуктов: