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Ці продукти прискорюють старіння. Нутриціолог пояснила, чим їх замінити

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П'ятниця 31 березня 2023 15:20
Ці продукти прискорюють старіння. Нутриціолог пояснила, чим їх замінити Які продукти прискорюють старіння (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Зупинити старіння поки нікому не вдавалося, втім не варто самостійно його прискорювати. Медики уже давно довели, що їжа значно впливає на цей процес. Деякі продукти здатні провокувати старіння, інші ж навпаки сповільнюють його.

Про те, від якої їжі варто відмовитись, щоб довше залишатись молодими, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько у своєму каналі Telegram.

Як їжа впливає на процеси старіння

На руйнування тканин й клітин, зокрема й старіння шкіри, впливає процес глікації. Він виникає, коли людина їсть забагато цукру та вуглеводів.

"Глікація - сміття всередині власного тіла. Деякі нутрієнти при приготуванні/температурі змінюють свої властивості, завдаючи шкоди. Процеси кінцевого глікування впливають на весь обмін речовин", - пояснює експерт.

Глікування руйнує колаген, що й провокує появу дрібних зморшків на обличчі. Сприяє розвитку атеросклерозу й порушує природний щоденний детокс організму (впливає на роботу печінки, нирок, кишківника, стан лімфи і шкіри). Жоден розвантажувальний день значно не покращить ситуацію.

Які продукти прискорюють старіння

Голобородько наголошує, що за перебір цукру в організмі відповідає людина, тому варто контролювати його кількість у раціоні. Він може мати різні джерела надходження.

Важливо пам'ятати усі види:

  • білий цукор, сиропи топінамбура та кленовий, "корисні" десерти, фруктоза;
  • вершки та молоко;
  • крем-сири та плавлені сирки, сирники та чизкейки;
  • рафіновані зерна та каші (біле борошно, білий та темний хліб, вівсяні пластівці, гранола);
  • м'ясо, птиця, риба засмажені до скоринки, солодкі соуси, копчення;
  • сухофрукти, панірування, фритюр.

Яка їжа сповільнює старіння

"Якщо перебір цукру регулярний, він накопичується. З віком процес глікації наростає і її рівень визначає наш біологічний вік", - пояснює нутриціолог.

Голобородько радить вживати більше наступних продуктів:

  • горіхи, мигдаль, кунжут, гарбузове насіння;
  • оливки, авокадо;
  • жирну рибу та морепродукти;
  • темну зелень;
  • чорні та червоні ягоди;
  • какао-боби та чорний шоколад.

Раніше ми розповідали про те, яких харчових звичок варто позбутись після 50 років.

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