Эти продукты нельзя спасти, если появилась плесень: выбросьте их немедленно

Плесень практически всегда ассоциируется с испорченными продуктами, которые опасно есть. Однако, плесень бывает разной. Некоторые из таких продуктов можно спасти, просто отрезав пораженный кусок. Но некоторые нужно сразу выбросить.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие продукты нельзя спасти, если появилась плесень.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Госпотребпотребслужбы и MailOnline.
Специалист по продовольственной безопасности Ричард Фукс из Университета Гринвича рассказал, что самыми опасными продуктами с плесенью оказались орехи, крупы и яблоки. Их следует сразу выбрасывать в мусорник.
Если есть такие продукты, то может возникнуть аллергия на плесень.
Важно помнить, что самая опасная плесень для детей, пожилых и беременных женщин.
Специалист отметил, что плесень также может производить токсичные соединения, называемые микотоксинами. Они опасны, поскольку угнетают иммунную систему и вызывают репродуктивные проблемы.
Самый вредный тип микотоксина - афлатоксин, вызывающий серьезные осложнения. Производится двумя видами плесени - Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. В частности, может содержаться в заплесневелых орехах, рисе, специях, маслах и какао-бобах.
Патулин - это еще один микотоксин, который может расти на гнилых яблоках. Если его съесть, он может вызвать тошноту, желудочно-кишечные расстройства и рвоту.
Важно помнить, чем мягче продукт, тем легче плесени проникать внутрь. Она производит микроскопические нитевидные структуры, называемые гифами. Их не видно невооруженным глазом.
Также выбрасывать нужно ягоды, варенье и мягкий сыр, которые начали портиться.
Спасти от плесени можно морковь, лук, другие твердые овощи и фрукты - достаточно срезать поврежденный участок.
Если увидели следы плесени на твердом сыре, который некоторое время пролежал в холодильнике, то его можно употреблять в пищу, предварительно срезав 3-4 сантиметра от пораженного участка.
Если вы случайно съели несвежий хлеб или другой продукт с плесенью, врачи рекомендуют сразу принять активированный уголь.
Избежать появления плесени на продуктах можно благодаря советам:
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