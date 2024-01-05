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Эти продукты нельзя спасти, если появилась плесень: выбросьте их немедленно

Какие продукты нельзя спасти, если появилась плесень (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Плесень практически всегда ассоциируется с испорченными продуктами, которые опасно есть. Однако, плесень бывает разной. Некоторые из таких продуктов можно спасти, просто отрезав пораженный кусок. Но некоторые нужно сразу выбросить.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие продукты нельзя спасти, если появилась плесень.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Госпотребпотребслужбы и MailOnline.

Какие продукты нужно выбросить

Специалист по продовольственной безопасности Ричард Фукс из Университета Гринвича рассказал, что самыми опасными продуктами с плесенью оказались орехи, крупы и яблоки. Их следует сразу выбрасывать в мусорник.

Если есть такие продукты, то может возникнуть аллергия на плесень.

Важно помнить, что самая опасная плесень для детей, пожилых и беременных женщин.

Специалист отметил, что плесень также может производить токсичные соединения, называемые микотоксинами. Они опасны, поскольку угнетают иммунную систему и вызывают репродуктивные проблемы.

Самый вредный тип микотоксина - афлатоксин, вызывающий серьезные осложнения. Производится двумя видами плесени - Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. В частности, может содержаться в заплесневелых орехах, рисе, специях, маслах и какао-бобах.

Патулин - это еще один микотоксин, который может расти на гнилых яблоках. Если его съесть, он может вызвать тошноту, желудочно-кишечные расстройства и рвоту.

Важно помнить, чем мягче продукт, тем легче плесени проникать внутрь. Она производит микроскопические нитевидные структуры, называемые гифами. Их не видно невооруженным глазом.

Также выбрасывать нужно ягоды, варенье и мягкий сыр, которые начали портиться.

Какие продукты можно спасти

Спасти от плесени можно морковь, лук, другие твердые овощи и фрукты - достаточно срезать поврежденный участок.

Если увидели следы плесени на твердом сыре, который некоторое время пролежал в холодильнике, то его можно употреблять в пищу, предварительно срезав 3-4 сантиметра от пораженного участка.

Если вы случайно съели несвежий хлеб или другой продукт с плесенью, врачи рекомендуют сразу принять активированный уголь.

Как уберечь еду

Избежать появления плесени на продуктах можно благодаря советам:

  • холодильник всегда должен быть чистым
  • овощи, фрукты и другие продукты нужно регулярно перебирать и выбрасывать подгнившие и испорченные
  • используйте пищевую пленку или герметичные контейнеры для хранения продуктов - они препятствуют попаданию и размножению спор.
  • не покупайте еду с конечным сроком годности или просроченную

 

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продуктиплесень