Эти продукты лучше натирать на терке, чем резать. Вот почему

Обычно при приготовлении различных блюд мы используем нож и доску для измельчения продуктов. Но в некоторых случаях именно натирание на терке сформирует правильный вкус вашего готового шедевра.
Какие продукты лучше тереть, а не резать – в материале Styler ниже.
Крутые яйца
Для вкусных салатов или супов яйца лучше натереть. Так они будут однороднее, блюдо будет выглядеть красивее, и время вы сэкономите.
Шоколад
Украсьте десерт хлопьями тертого черного и белого шоколада и блюдо сразу приобретет королевскую изысканность. Трется шоколад легко, но перед этим его лучше положить в холодильник.
Сливочное масло
Если нужно тертое сливочное масло, тогда его тоже нужно сначала заморозить, а потом уже натереть. Тесто так получится эластичным и очень сливочным.
Чеснок
Чеснок можно раздавить прессом, а можно натереть на мелкой терке, если у вас нет пресса, или вы хотите использовать весь зубчик (в прессе обычно остается часть чеснока).
Капуста
Не нужно использовать шинковку. Просто натрите капусту – так даже лучше. Ее можно бросить в салат, суп или добавить в другое блюдо.
Имбирь
Правильнее тереть имбирь на терке. На мелкой терке. В тертом виде имбирь отдаст вам больше пользы, чем нарезанный.
Огурец
Попробуйте натереть огурец в салат. Так вы получите и вкус и сочность. Кроме того, сэкономите время.
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