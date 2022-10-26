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Эти продукты лучше натирать на терке, чем резать. Вот почему

Какие продукты лучше натирать, а не нарезать (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Обычно при приготовлении различных блюд мы используем нож и доску для измельчения продуктов. Но в некоторых случаях именно натирание на терке сформирует правильный вкус вашего готового шедевра.

Какие продукты лучше тереть, а не резать – в материале Styler ниже.

Крутые яйца

Для вкусных салатов или супов яйца лучше натереть. Так они будут однороднее, блюдо будет выглядеть красивее, и время вы сэкономите.

Шоколад

Украсьте десерт хлопьями тертого черного и белого шоколада и блюдо сразу приобретет королевскую изысканность. Трется шоколад легко, но перед этим его лучше положить в холодильник.

Сливочное масло

Если нужно тертое сливочное масло, тогда его тоже нужно сначала заморозить, а потом уже натереть. Тесто так получится эластичным и очень сливочным.

Чеснок

Чеснок можно раздавить прессом, а можно натереть на мелкой терке, если у вас нет пресса, или вы хотите использовать весь зубчик (в прессе обычно остается часть чеснока).

Капуста

Не нужно использовать шинковку. Просто натрите капусту – так даже лучше. Ее можно бросить в салат, суп или добавить в другое блюдо.

Имбирь

Правильнее тереть имбирь на терке. На мелкой терке. В тертом виде имбирь отдаст вам больше пользы, чем нарезанный.

Огурец

Попробуйте натереть огурец в салат. Так вы получите и вкус и сочность. Кроме того, сэкономите время.

Раньше мы писали, как хранить продукты, если у вас отключилась электроэнергия.

Также читайте, какие полезные продукты действительно могут навредить.

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