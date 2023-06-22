Эти крупы самые полезные для здоровья: включите их в рацион

Каша издавна считается необходимым блюдом на столе и к которой приучали нас с детства, что оно полезно и заряжается энергией. В крупах очень много полезных веществ, которые необходимы организму.

О том, из каких круп наиболее полезны каши для здоровья, рассказала нутрициолог Ксения Шатрова в своем Instagram.

Зеленая гречневая крупа

По словам нутрициолога, зеленая нежареная гречка нежареная - это прямой суперфуд, который можно готовить в разных вариациях: варить, добавлять в полосе и даже делать поп-корн.

Эта крупа содержит много аминокислот, которые помогают работе желудочно-кишечного тракта и избавляться от печени от токсинов.

Черный нешлифованный рис

Черный рис - это качественный источник медленных углеводов. Эта крупа способствует регуляции углеводного обмена, контролирует аппетит и помогает сохранить ощущение сытости надолго.

Черная киноа

Этот псевдозлак, уже набирающий популярность имеет много растительного белка, не содержит глютена. Также эта крупа содержит витамины группы В, что способствует здоровой работе нервной системы. До этого этот продукт поможет предотвратить болезни, связанные с сердцем.

Пшено

Пшено - это хороший источник полифенолов и антиоксидантов, содержит много витаминов группы В, фолиевую кислоту, которые помогают сохранить ощущение сытости надолго. Также эта крупа способствует улучшению состояния кожи и здоровой работе нервной системы.

Амарант

Этот древний псевдозлак - суперполезный, так как содержит много железа, марганца, растительного белка, а также пектин, что полезно для работы сердца, укрепляет сосуды и предотвращает варикоз.