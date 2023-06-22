Эти продукты воруют вашу молодость: избегайте их
Остановить старение пока никому не удавалось, впрочем, не стоит самостоятельно его ускорять. Медики уже давно доказали, что еда оказывает значительное влияние на этот процесс. Некоторые продукты способны провоцировать старение, а другие наоборот замедляют его.
О том, какие продукты ускоряют процесс старения, рассказала нутрициолог Вера Курин в своем Instagram.
Сахар и быстрые углеводы
По словам нутрициолога, глюкоза "осахаривает" коллаген, тем самым разрушая его. Если коллагена становится меньше, то появляются морщины, дряблость кожи и больные суставы. Также повышается риск возникновения воспалений, разрушающих клетки, органы и запускающих процесс старения.
Всякий сахар, даже коричневый кокосовый или сироп топинамбура - все равно он убивает молодость.
Полуфабрикаты и фастфуд
Сосиски, чипсы, бургеры содержат множество консервантов, красителей и других токсинов и также трансжиры, которые не стоит употреблять ни в каком количестве. Все эти компоненты вызывают воспаление и ускоряют старение.
Молочные продукты
Такие продукты часто содержат антибиотики, гормоны и высокоаллергенный белок, а также лактозу, который с возрастом организм почти не усваивает.
Выпечка, содержащая термофильные дрожжи
Рафинированные масла, которые в процессе производства превратились в трансжиры или разбавились химией, могут не только воровать молодость, но и привести к гормональным сбоям и набору лишнего веса.
Такие дрожжи есть в каждом переработанном продукте от хлеба до сыра.
Красное мясо
Употребление красного мяса следует сократить до двух раз в неделю. Также не стоит зажаривать такое мясо, поскольку подобная еда также ускоряет процесс старения.
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