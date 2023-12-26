Эти продукты многие считают вредными, но они полезны

В мире существует очень много разнообразных продуктов и ученые регулярно называют самые из них полезные, а также те, которые вредны. Среди продуктов, которые не рекомендуется употреблять, много таких, которые мы едим ежедневно.

Какие продукты многие считают вредными, но они на самом деле полезны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Макаронные изделия

Здоровая диета не должна быть скучной. Некоторые продукты, которые вам кажутся неправильными, могут быть полезными для вас. Важно то, как вы их готовите и как часто они бывают на вашем столе. В макаронах мало жира и соли, вы дольше сохраняете чувство сытости и не будете склонны переедать. Но следите, чем вы их заправляете, так как соусы могут существенно увеличить жирность и соль. Возьмите цельнозерновую пасту и небольшое количество пармезана.

Красное мясо

Оно должно быть правильным - то есть, не ребрышки или жирные гамбургеры. Постное красное мясо - если вы срезали весь видимый жир, является отличным источником белка, жирных кислот омега-3, витамина В12, ниацина, цинка и железа.

Попкорн

Вредная еда, не правда ли? Но не так все плохо. Это цельное зерно, богатое клетчаткой, которое помогает насытиться и поддерживать регулярный образ жизни. Также содержит витамин В, марганец, магний и антиоксиданты, которые могут защитить вас от болезней и повреждения клеток. Ключом к сохранению здоровья является отказ от соли и масла.

Арахисовое масло

Да, в нем довольно много жира. Но в основном это ненасыщенные виды, что совсем не плохо для вас. Исследования показали, что люди, которые регулярно едят орехи или арахисовое масло, с меньшей вероятностью заболеют сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом 2 типа, чем люди, которые их едят редко. Это также хороший источник калия.

Шоколад

Все дело в флаваноидах, которые могут помочь защитить вас от повреждения клеток. Они также могут снизить ваше кровяное давление, улучшить приток крови к мозгу и сердцу и снизить вероятность возникновения определенных видов сердечных заболеваний. Лучше всего выбирать темный шоколад, потому что в нем больше всего какао, в котором есть флаваноиды, и меньше всего сахара.

Яйца

Они дают вам полный спектр витаминов группы В и аминокислот, которые являются строительными блоками белка. В них также есть некоторые питательные вещества, которых нет во многих продуктах, например, витамин Д и селен. А яйца на некоторое время заставляют чувствовать себя сытыми, что делает их отличным способом начать день.

Темное мясо курицы

В нем больше насыщенных жиров, чем в белом мясе, но оно гораздо богаче минералами, такими как железо, цинк и селен, а также витаминами А, В и К. В нем также много таурина, который расщепляет жир и помогает при воспалениях и кроветворении.

Картофельный салат

Охлажденный картофель содержит так называемый "резистентный крахмал", который действует как клетчатка и может помочь поддерживать регулярный рацион и здоровье кишечника. Но в горячем или холодном виде картофель содержит много питательных веществ, таких как калий и магний. Для заправки салат используйте что-то низкокалорийное.

Свинина

Если вы пытаетесь похудеть, нежирная свиная вырезка может стать тем секретным оружием, которое вы так долго искали. Включение ее в свой обычный рацион вместо говядины и курицы поможет вам сбросить вес и жировые отложения, а также уменьшить талию.

Авокадо

Не весь жир плох. Авокадо связан со здоровым сердцем и хорошим уровнем холестерина. Добавление его в обычный рацион поможет избавиться от жира на животе, защитить глаза и кожу.