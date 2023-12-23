7 эффективных способов сбросить лишний вес, если вам за 50

Сбросить вес после 50 лет может быть непросто, поскольку подавляющее большинство процессов в организме замедляется. Однако самой трудной задачей является похудение в сложных зонах тела, например, живот.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о питании Eat This Not That делится эффективными советами похудения в старшем возрасте.

Больше клетчатки

Пища с большим количеством клетчатки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, а также помогает терять избыточный вес и жир на животе.

Клетчатка помогает оставаться сытым дольше, регулирует уровень сахара в крови и способствует пищеварению. Это в свою очередь предотвращает переедание и вздутие живота. Для большинства людей ежедневная рекомендованная норма клетчатки составляет 18-38 граммов в день.

Больше белка

С возрастом похудеть становится тяжелее из-за недостаточного количества белка в рационе. Он необходим для сохранения и наращивания мышечной массы. Этот процесс ускоряет метаболизм, способствуя уменьшению абдоминального жира.

Подобно клетчатке, потребление продуктов, богатых белком, может помочь вам чувствовать сытость дольше, в отличие от продуктов с низким содержанием белка.

Больше здоровых жиров

Источники здоровых жиров оказывают влияние на процесс похудения так же как белок и клетчатка. Поэтому в рацион следует добавлять авокадо, орехи, семена и оливковое масло.

Такие жиры помогают стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая накопление лишних килограммов вокруг живота.

Ограничьте потребление очень обработанной пищи

Пищевые продукты, прошедшие высокую степень обработки часто имеют высокое содержание сахара, нездоровых жиров и натрия.

Еще один аргумент против потребления таких продуктов состоит в том, что они имеют низкое содержание клетчатки и питательных веществ.

Контролируйте порции

С возрастом метаболизм в организме замедляется, поэтому лучше отдавать предпочтение меньшим порциям во избежание чрезмерного потребления калорий.

Кроме того, контроль над порциями поощряет внимательно потреблять пищу, ведь вы начинаете лучше понимать сигналы голода и сытости организма.

Контролируйте уровень сахара

Отказ от сахара или уменьшение его потребления является одним из лучших способов похудеть в любом возрасте. Исследования показывают, что избыток сахара приводит к нежелательному весу, особенно в области живота.

Потребляйте цельнозерновые продукты

Употребление цельного зерна вместо очищенного помогает уменьшить вес и уровень висцерального жира. Это связано с увеличением содержания клетчатки и белка в цельнозерновых продуктах.

Начать переход на цельнозерновые продукты можно с цельнозернового хлеба, хлопьев, киноа, цельнозерновых макарон.