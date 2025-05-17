Эти фамилии давали только ворчливым: смотрите, есть ли ваше в этом списке

В украинском языке многие фамилии имеют глубокие смысловые корни - часто они формировались на основе личных черт или поведения человека. Неудивительно, что некоторые до сих пор носят фамилии, которые буквально "кричат" о сварливом, громком или конфликтном характере предков.

По словам исследователей, среди таких фамилий встречаются как достаточно распространенные, так и редкие. Вот несколько примеров:

Бешкет - недвусмысленно намекает на любовь к шуму и нарушению порядка.

Верескун, Верещак - образованы от глаголов "визжать", "визжать" - то есть кричать пронзительно.

Горлатій, Горлай - указывают на громкую манеру разговора или даже крикливость.

Грубіян - прямое указание на грубость в общении.

Заведія, Забіяка - характеризуют человека, склонного к ссорам и дракам.

Крикун, Криклівець, Криклій - от "кричать", очевидный намек на громкий, несдержанный характер.

Морочило - от "морочить голову", то есть раздражать, путать, надоедать.

Репетіло, Репетун - напоминают о тех, кто всегда поднимает шум.

Скоробреха - дословно: тот, кто быстро соврет или наговорит лишнего.

Шумило - еще одна фамилия из "громкого" ряда.

Список не исчерпывается только этими примерами. В украинском антропонимическом наследии есть и другие интересные варианты:

Задира, Задиренко, Задирака - все происходят от "задираться", то есть провоцировать.

Кривда, Кривденко - намекают на несправедливость или постоянное сетование.

Сварник, Сваріч, Сварун - фамилии "с душком" постоянных конфликтов.

Гіркало - имя того, кто видит все в темных красках, часто жалуется, ворчит.