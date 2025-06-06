Эти украшения - модный взрыв сезона: что носят стильные девушки летом 2025

Украшения на голову

Блогерша отметила, что это не серьги, а именно украшения на лоб, на нос, на рот.

"Я здесь не зря сижу в каффе от Chanel. Она еще и с камешками. Но может быть очень массивное украшение, поэтому если вы хотите удивить людей вокруг, этот тренд для вас", - отметила она.

Каффы

Каффа - это вид серьги, которая охватывает не только мочку уха, но и всю его раковину, добавляя акцент на прическу, шею или висок. Данное украшение могут носить даже те, у кого нет проколов на ушах.

Блогерша отметила, что в тренде интересные и массивные варианты, возможно, даже на все ухо.

Широкие массивные браслеты

Также в трендах массивные браслеты.

"Можем носить их на голое тело или поверх рубашки, на рукавах ваших жакетов, как было на показе Yves Saint Laurent", - подчеркнула стилист.

Армлеты

Армлет - это украшение, а точнее браслет, который принято носить на плече.

"Браслеты на бицепс, которые называют армлетами. Если у вас есть бицепс, есть трицепс, то этот тренд для вас", - отметила блогерша.

Массивные кольца

Это большие, броские украшения, которые могут иметь необычную форму, объемный дизайн, вставки с камнями, жемчугом или даже скульптурные элементы. Они мгновенно привлекают внимание и становятся главным акцентом образа.

Жемчуг

Жемчуг не выходит из моды, потому что он сочетает в себе классику, универсальность и символизм, которые остаются актуальными независимо от трендов. В 2025-м он громко заявляет о себе: массивные колье из гигантских бусин, необычные формы, асимметрия и многослойность.

Украшения в морском стиле

Также в трендах на лето 2025 украшения в морской стилистике.

"Каждый год, когда начинается лето, в тренде у нас украшения с морским вайбом. Какие-то ракушки, какие-то рыбки. И плюс в этом сезоне много украшений в виде птичек", - отметила она.

Кроме того, блогерша отметила, что следует добавлять в образы объемные и массивные серьги, серьги-кисти, украшения в стиле бохо и разнообразные брошки.