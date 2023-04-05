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Не выбрасывайте эти вещи, иначе в дом придут горе и нищета

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 21:30
Не выбрасывайте эти вещи, иначе в дом придут горе и нищета Какие вещи нельзя выбрасывать из дома, что не было нищеты (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Выбрасывание некоторых вещей и продуктов, согласно народным приметам, может привести вас и вашу семью к нищете, бедам, болезням и другим несчастьям.

Какие вещи нельзя выбрасывать - узнайте из материала Styler дальше.

Хлеб

Согласно народным приметам, пренебрежительное отношение к хлебу приводит к нищете.

Издавна выращивание хлеба было тяжелым трудом, занимавшим весь цикл - от весны до осени. Именно поэтому к хлебу относились с уважением, ведь он был важным продуктом на тарелке древних украинцев.

Выбрасывать хлеб считалось большим неуважением, по приметам, это предвещало голод и болезни. Чтобы хлеб не успел испортиться, его засушивали в сухари и употребляли с супом, клали в разные блюда или угощали им скот, но ни в коем случае не выбрасывали его.

Какие еще вещи нельзя выбрасывать

  • Часы

Хотя старые поломанные часы хранить в доме нельзя, но и выбрасывать их в мусор тоже нежелательно. Считается, что так вы избавляетесь от своего счастья, сокращаете свое время. Если нужно избавиться от часов, разберите их на запчасти и так вынесите в мусор.

  • Иконы, библии

Библию, иконы, крестики - нельзя бездумно выбрасывать в мусор. Наши предки передавали эти вещи из поколения в поколение, а даже случайная потеря считалась крайне плохим знаком. Если вы хотите избавиться от этих вещей, подарите их храму.

  • Фотографии

Считается, что фото сохраняют энергетику человека, его частицу, и выбрасывая снимки можно навредить тем, кто там изображен. К тому же, неизвестно, к кому в руки они попадут. С помощью фото можно сглазить, испортить жизнь человеку. Не нравящиеся снимки лучше сжечь.

  • Кошельки

Выбросить кошелек - плохая примета. Считается, что вместе с ним можно выкинуть свои деньги, удачу и статус. Когда-то избавлялись от старого кошелька особым способом - либо закапывали под молодым деревом, либо сжигали.

  • Волосы

Наши предки считали, что в волосах сосредоточена жизненная сила. Согласно приметам, волосы нужно сжигать, но ни в коем случае не выбрасывать в мусор, чтобы не потерять здоровье.

Раньше мы писали о трех признаках, что человеку на роду написано быть богатым.

Также читайте, почему на самом деле нельзя есть из ножа.

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