Не выбрасывайте эти вещи, иначе в дом придут горе и нищета

Выбрасывание некоторых вещей и продуктов, согласно народным приметам, может привести вас и вашу семью к нищете, бедам, болезням и другим несчастьям.

Хлеб

Согласно народным приметам, пренебрежительное отношение к хлебу приводит к нищете.

Издавна выращивание хлеба было тяжелым трудом, занимавшим весь цикл - от весны до осени. Именно поэтому к хлебу относились с уважением, ведь он был важным продуктом на тарелке древних украинцев.

Выбрасывать хлеб считалось большим неуважением, по приметам, это предвещало голод и болезни. Чтобы хлеб не успел испортиться, его засушивали в сухари и употребляли с супом, клали в разные блюда или угощали им скот, но ни в коем случае не выбрасывали его.

Какие еще вещи нельзя выбрасывать

Часы

Хотя старые поломанные часы хранить в доме нельзя, но и выбрасывать их в мусор тоже нежелательно. Считается, что так вы избавляетесь от своего счастья, сокращаете свое время. Если нужно избавиться от часов, разберите их на запчасти и так вынесите в мусор.

Иконы, библии

Библию, иконы, крестики - нельзя бездумно выбрасывать в мусор. Наши предки передавали эти вещи из поколения в поколение, а даже случайная потеря считалась крайне плохим знаком. Если вы хотите избавиться от этих вещей, подарите их храму.

Фотографии

Считается, что фото сохраняют энергетику человека, его частицу, и выбрасывая снимки можно навредить тем, кто там изображен. К тому же, неизвестно, к кому в руки они попадут. С помощью фото можно сглазить, испортить жизнь человеку. Не нравящиеся снимки лучше сжечь.

Кошельки

Выбросить кошелек - плохая примета. Считается, что вместе с ним можно выкинуть свои деньги, удачу и статус. Когда-то избавлялись от старого кошелька особым способом - либо закапывали под молодым деревом, либо сжигали.

Волосы

Наши предки считали, что в волосах сосредоточена жизненная сила. Согласно приметам, волосы нужно сжигать, но ни в коем случае не выбрасывать в мусор, чтобы не потерять здоровье.