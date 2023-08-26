За эти нарушения Укрзализныця отказывает в перевозке. Вот что нужно знать каждому пассажиру

Какие ограничения действуют на багаж

Вещи и предметы, которые легко переносятся пассажирами и могут быть безопасно размещены в вагонах на отведенных для этого местах, называются ручной кладью. Это могут быть сумки, рюкзаки, чемоданы или пакеты.

Укрзализныця устанавливает ограничения для ручной клади. В частности, пассажир имеет право перевозить ручную кладь общим весом до 50 кг. При этом немаловажным моментом является то, что ручная кладь весом до 36 кг перевозится бесплатно.

Если вес ручной клади свыше 36 кг, но не больше 50 кг, то превышение веса до 14 кг оплачивается по тарифам перевозки багажа.

Важно отметить, что ручная кладь общим весом более 50 кг запрещена для перевозки в пассажирских вагонах. Это ограничение связано с безопасностью пассажиров и правильным распределением груза в вагонах.

Также пассажирам нужно учесть размеры ручной клади. Сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 200 см. Учитывайте это при выборе клади и ее упаковке.

Можно ли бесплатно перевозить велосипеды, коляски или сноуборды

Каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить при себе сверх установленной нормы ручной клади эти вещи:

портфель

дамскую сумку

лыжи и палки к ним

сноуборд

удилища

фотоаппарат и видеокамеру

другие мелкие вещи, которые по своим размерам могут быть расположены в вагоне на местах, предназначенных для ручной клади

Разрешается перевозить при себе за счет нормы ручной клади пассажира детские коляски (при проезде ребенка), велосипеды в разобранном и упакованном состоянии (не более одного).

"В вагонах региональных поездов на местах, специально оборудованных для размещения велосипедов, перевозка велосипедов осуществляется с обязательной оплатой как за 20 кг багажа, что оформляется квитанцией по форме ЛУ-12а или перевозочным документом, оформленным электронным способом", - отмечают в УЗ.

В поездах категорий "Интерсити" и "Интерсити+" перевозки велосипедов не разрешается при отсутствии технических условий (мест) для их расположения в вагоне.