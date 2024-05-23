Эти советы сохранят рассаду: как правильно пересадить растения в почву

Процесс высадки рассады в открытый грунт - важный этап в выращивании овощных культур. Ведь от определенных моментов зависит, как приживется растение и какой урожай он сможет дать.
О том, на что обратить внимание при пересадке рассады, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Каждая овощная культура, кроме требований к кислотности и температуре почвы, влажности и температуре воздуха, имеет такую особенность выращивания как возраст рассады, когда она готова к пересадке.
В частности, в распространенных овощных культурах возраст рассады для высадки составляет:
Слишком ранняя высадка может привести к перемерзанию и гибели растений, поэтому, прежде всего, стоит дождаться стабильной температуры.
Например, оптимальная температура воздуха для помидоров должна составлять 15-16 градусов тепла днем и 10-12 градусов ночью, а температуру грунта - 12 градусов тепла на глубине 10-12 сантиментов.
А вот для интенсивного роста капусты нужна температура в 18-20 градусов тепла днем.
Как уже было отмечено, у овощных культур разные предпочтения к почве, однако большинство из них хорошо растет на черноземе. На щелочных почвах могут расти огурцы и капуста, однако земля может ухудшить урожайность.
Другие тыквенные культуры, а также томаты, лучше адаптируются к среднекислым и слабокислым почвам.
Различаются предпочтения к освещению и влажности - почти все овощи любят солнце, а вот для огурцов лучше выбирать полутень - или место, где они не будут постоянно под палящими лучами.
Как пересадить рассаду (иллюстрация: Freepik)
Кроме этого, не все растения хорошо "ладят" - причиной этого являются общие болезни. Плохими соседями становятся:
Важным аспектом является и севооборот - не следует сажать одну и ту же культуру на одном месте несколько лет подряд.
Ведь почва может содержать личинки вредителей или споры грибка, которыми страдали растения предыдущих лет - поэтому это повышает риск болезней овощной культуры.
Выбрав участок, его необходимо подготовить - а именно:
За 10-15 дней до высадки рассаду закаляют, чтобы растения привыкли к перепадам температуры, солнечному свету и воздействию ультрафиолета. Для этого растения выносят на солнце на 1-2 часа, каждый день увеличивая продолжительность - и так до полного дня.
После этого рассаду оставляют на улице или у открытого окна на вечер, на ночь занося в дом, затем оставляя растение и на ночь.
За несколько часов до посадки растения следует обработать инсектицидом (советуют и смесь инсектицида и фунгицида), или если рассада "с открытым корнем" - ставят в горшок с жидкостью.
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Использованные источники для подготовки материала: Яскрава Клумба, Аптека садівника, Агромаркет, Good Harvest, сайт sad-ogorod.in.ua.