Эти советы сохранят рассаду: как правильно пересадить растения в почву

Обратите внимание на возраст рассады

Каждая овощная культура, кроме требований к кислотности и температуре почвы, влажности и температуре воздуха, имеет такую особенность выращивания как возраст рассады, когда она готова к пересадке.

В частности, в распространенных овощных культурах возраст рассады для высадки составляет:

20-30 суток после засева - для тыквенных (патисоны, кабачки, огурцы);

после засева - для (патисоны, кабачки, огурцы); 50-60 суток от засева - для баклажанов ;

от засева - для ; 55-60 суток после засева - для томатов ранних ( безгоршечковых );

после засева - для ранних ( ); 60-67 суток от засева - для томатов ранних ( горшечковых );

от засева - для ранних ( ); 60-65 суток от засева - для ранней капусты белокочанной ( безгоршечковая );

от засева - для ранней ( ); 65-70 суток после засева - для ранней капусты белокочанной (горшечковая).

Соблюдайте температурный режим

Слишком ранняя высадка может привести к перемерзанию и гибели растений, поэтому, прежде всего, стоит дождаться стабильной температуры.

Например, оптимальная температура воздуха для помидоров должна составлять 15-16 градусов тепла днем и 10-12 градусов ночью, а температуру грунта - 12 градусов тепла на глубине 10-12 сантиментов.

А вот для интенсивного роста капусты нужна температура в 18-20 градусов тепла днем.

Правильно выберите место для рассады

Как уже было отмечено, у овощных культур разные предпочтения к почве, однако большинство из них хорошо растет на черноземе. На щелочных почвах могут расти огурцы и капуста, однако земля может ухудшить урожайность.

Другие тыквенные культуры, а также томаты, лучше адаптируются к среднекислым и слабокислым почвам.

Различаются предпочтения к освещению и влажности - почти все овощи любят солнце, а вот для огурцов лучше выбирать полутень - или место, где они не будут постоянно под палящими лучами.

Как пересадить рассаду (иллюстрация: Freepik)

Кроме этого, не все растения хорошо "ладят" - причиной этого являются общие болезни. Плохими соседями становятся:

помидоры и огурцами, картофелем, капустой, фенхелем и горохом;

огурцы с картофелем, редисом, томатами, кабачками;

капуста с виноградом, морковью и помидорами;

тыква с капустой поздней, морковью и помидорами;

кабачок с огурцами и картофелем.

Важным аспектом является и севооборот - не следует сажать одну и ту же культуру на одном месте несколько лет подряд.

Ведь почва может содержать личинки вредителей или споры грибка, которыми страдали растения предыдущих лет - поэтому это повышает риск болезней овощной культуры.

Подготовьте почву к высадке

Выбрав участок, его необходимо подготовить - а именно:

разрыхлить землю;

внести удобрения в грунт - минеральные или натуральные - перекопать и разровнять землю;

за неделю до высадки рассады собрать из грядок быстрорастущую зелень.

Подготовьте растение к высадке

За 10-15 дней до высадки рассаду закаляют, чтобы растения привыкли к перепадам температуры, солнечному свету и воздействию ультрафиолета. Для этого растения выносят на солнце на 1-2 часа, каждый день увеличивая продолжительность - и так до полного дня.

После этого рассаду оставляют на улице или у открытого окна на вечер, на ночь занося в дом, затем оставляя растение и на ночь.

За несколько часов до посадки растения следует обработать инсектицидом (советуют и смесь инсектицида и фунгицида), или если рассада "с открытым корнем" - ставят в горшок с жидкостью.