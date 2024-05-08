Что посадить на огороде в мае: овощи, ягоды и зелень
Стабильная температура в мае и увлажненная после дождей земля - отличные условия для высадки определенных овощей и ягод. Кроме того, в мае высаживают зелень, которая обязательно пригодится для салатов и других блюд.
О том, что можно высаживать на огороде в мае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт sad-ogorod.in.ua.
Овощи для высадки в мае
Некоторые овощи лучше высаживать в первой половине мая - однако для лучшей их адаптации к условиям необходимо разрыхлить почву, обогатив ее удобрениями или известью в соответствии с нужной кислотностью.
К овощам, которые высаживают в мае, относятся:
- капуста;
- картофель;
- морковь;
- огурцы;
- репа;
- редис;
- пастернак;
- кукуруза.
К тому же садят лук, чеснок, горох и бобовые.
Эти овощи также высаживают в мае, но во второй половине месяца:
- помидоры;
- баклажаны.
Кроме этого, во второй половине мая сажают перец.
При высадке картофеля следует убедиться, что температура почвы на глубине 9 см составляет 8 градусов - иначе картофель может перемерзнуть.
А такие растения как морковь, репа, горох, бобы и пастернак высаживаются тогда, когда температура воздуха стабильна и непременно от 20 градусов.
Высадка тыквенных в мае
К тыквенным, которые можно посадить в мае, относятся:
- тыква;
- дыня;
- арбуз.
Однако каждый из этих представителей тыквенных лучше всего растет при определенных условиях. В частности тыкву лучше сажать на участок после фасоли, гороха, картофеля или помидоров, при необходимости добавляя в почву минеральные удобрения.
Для того чтобы подготовить почву для дыни, ее нужно прогреть, накрыв за 2 недели до высадки агроволокном. А арбуз можно сеять, если температура грунта составляет от 12 градусов.
Какие ягоды можно сажать в мае
Хотя ягоды, которые высаживают в мае, не требуют усилий при посадке, почву для них лучше подготовить заранее - она должна иметь нейтральное содержание кислот.
При выборе участка необходимо выбирать освещенное место, но не "ветряное".
Среди ягод, которые можно сажать в мае, такие:
- клубника;
- малина.
Однако при высадке малины следует выбирать участок как можно дальше от клубники, а также картофеля и помидоров. А вот клубнику лучше не сажать на участок после пасленовых, капусты и огурцов.
Какую зелень посадить
Большинство растений, которые высаживают в мае, устойчивы к погодным изменениям, однако оптимальная температура воздуха составляет 14-15 градусов, для почвы - 11-13 градусов.
К таким растениям относятся:
- базилик;
- цикорий;
- петрушка;
- укроп;
- чабрец;
- шалфей.
Петрушка, которую тоже высаживают в мае, любит температуру воздуха от 20 градусов, а температуру почвы - от 6 градусов, при которой достаточно хорошо растет и укроп, шпинат и салатный лист.
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