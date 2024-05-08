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Что посадить на огороде в мае: овощи, ягоды и зелень

Среда 08 мая 2024 17:15
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Что посадить на огороде в мае: овощи, ягоды и зелень Что высадживают на огороде в мае (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Стабильная температура в мае и увлажненная после дождей земля - отличные условия для высадки определенных овощей и ягод. Кроме того, в мае высаживают зелень, которая обязательно пригодится для салатов и других блюд.

О том, что можно высаживать на огороде в мае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт sad-ogorod.in.ua.

Овощи для высадки в мае

Некоторые овощи лучше высаживать в первой половине мая - однако для лучшей их адаптации к условиям необходимо разрыхлить почву, обогатив ее удобрениями или известью в соответствии с нужной кислотностью.

К овощам, которые высаживают в мае, относятся:

  • капуста;
  • картофель;
  • морковь;
  • огурцы;
  • репа;
  • редис;
  • пастернак;
  • кукуруза.

К тому же садят лук, чеснок, горох и бобовые.

Эти овощи также высаживают в мае, но во второй половине месяца:

  • помидоры;
  • баклажаны.

Кроме этого, во второй половине мая сажают перец.

При высадке картофеля следует убедиться, что температура почвы на глубине 9 см составляет 8 градусов - иначе картофель может перемерзнуть.

А такие растения как морковь, репа, горох, бобы и пастернак высаживаются тогда, когда температура воздуха стабильна и непременно от 20 градусов.

Высадка тыквенных в мае

К тыквенным, которые можно посадить в мае, относятся:

  • тыква;
  • дыня;
  • арбуз.

Однако каждый из этих представителей тыквенных лучше всего растет при определенных условиях. В частности тыкву лучше сажать на участок после фасоли, гороха, картофеля или помидоров, при необходимости добавляя в почву минеральные удобрения.

Для того чтобы подготовить почву для дыни, ее нужно прогреть, накрыв за 2 недели до высадки агроволокном. А арбуз можно сеять, если температура грунта составляет от 12 градусов.

Какие ягоды можно сажать в мае

Хотя ягоды, которые высаживают в мае, не требуют усилий при посадке, почву для них лучше подготовить заранее - она должна иметь нейтральное содержание кислот.

При выборе участка необходимо выбирать освещенное место, но не "ветряное".

Среди ягод, которые можно сажать в мае, такие:

  • клубника;
  • малина.

Однако при высадке малины следует выбирать участок как можно дальше от клубники, а также картофеля и помидоров. А вот клубнику лучше не сажать на участок после пасленовых, капусты и огурцов.

Какую зелень посадить

Большинство растений, которые высаживают в мае, устойчивы к погодным изменениям, однако оптимальная температура воздуха составляет 14-15 градусов, для почвы - 11-13 градусов.

К таким растениям относятся:

  • базилик;
  • цикорий;
  • петрушка;
  • укроп;
  • чабрец;
  • шалфей.

Петрушка, которую тоже высаживают в мае, любит температуру воздуха от 20 градусов, а температуру почвы - от 6 градусов, при которой достаточно хорошо растет и укроп, шпинат и салатный лист.

Кстати, раньше мы писали о том, как избавиться от одуванчиков на огороде.

Читайте также о том, где не стоит сажать картошку.

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