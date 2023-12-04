Эти популярные продукты не дают вам уснуть: эксперт назвал главного врага вашего сна

Иногда бывает так, что даже после тяжелого дня человек не может сразу уснуть или постоянно просыпается посреди ночи. Как оказалось, на плохой сон может влиять пища. Впрочем, спасти ситуацию можно. Терапевт и специалист по сну Дениз Иордаче дал несколько советов.

Как сохранить сон и не ложиться спать голодным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

Что не нужно есть перед сном

По словам эксперта, если вы хотите быстро засыпать и полноценно отдохнуть за ночь, откажитесь от соленой еды. Не стоит лакомиться чипсами и аналогичными продуктами.

"Пища с высоким содержанием натрия, такая как соленые закуски, обработанное мясо и некоторые консервы, может привести к увеличению задержки воды, что, в свою очередь, обезвоживает ваше тело. Когда вы обезвожены, вы можете проснуться ночью с чувством жажды, что нарушит ваш цикл сна", - объяснил эксперт.

Соль не дает вам хорошо спать (фото: freepik.com)

Кроме того, соленые продукты мешают вам спать по другим причинам. Они могут влиять на давление, а также заставят вас просыпаться, чтобы отправиться в туалет.

"Чрезмерное потребление соли может повысить кровяное давление, из-за чего вам будет труднее расслабиться и уснуть. Гипертония связана с такими расстройствами сна, как бессонница и апноэ во сне. Соль может побуждать ваше тело производить больше мочи, что приводит к более частым походам в ванную ночью. Это может прервать ваш сон и не дать вам достичь восстанавливающих стадий глубокого сна", - добавил специалист.

Секрет хорошего сна (фото: freepik.com)

За сколько часов до сна можно есть соленое

Если же вы все же хотите полакомиться чем-нибудь соленым, но при этом не хотите потерять полноценный сон, ешьте такие блюда не позже, чем за 2-3 часа до того, как отправитесь в постель.

"Это дает вашему телу достаточно времени для обработки натрия и уменьшает вероятность ночных сбоев. Внимательность к потреблению соли, особенно в вечерние часы, может способствовать более спокойному ночному сну. Выбор альтернативы с низким содержанием натрия или выбор сбалансированного и умеренного приема пищи может помочь снизить вероятность перерывов в вашем сне и сделать ночь более спокойной", - отметил эксперт.

Когда же голод "атакует" вас прямо перед сном, выбирайте что-то легкое и несоленое. Специалист советует полакомиться маленькой миской овсяной каши или бананом.