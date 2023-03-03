Эти популярные мифы о питании вредят здоровью: во что не нужно верить

"Чистка" организма

Часто люди пытаются "чистить" организм, печень, кровь, устраивают детокс, покупая программы или марафоны.

Нутрициолог говорит, что все это миф. Все потому, что организм не накапливает токсины, все опасные вещества блокируют печень и выводит с мочой, калом, потом и дыханием.

Поднятие гемоглобина красными яблоками

Многие считают, что поднимать гемоглобин можно красными яблоками и гранатовым соком.

Нутрициолог говорит, что еда в здоровых условиях на 100% поддерживает организм. Также она отметила, что низкий гемоглобин можно поднять только медикаментозно.

Тяга к сладкому

Миф - гипотиреоз и инсулинорезистентность повышают тягу к сладкому.

Однако тяга к сладкому является причиной дисбаланса в питании и неправильных пищевых привычек.

Боязнь поправиться

Часто девушки боятся пить КОК (комбинированные оральные контрацептивы) или гормоны щитовидной железы, потому что думают, что поправятся. Однако это неправда.

Нутрициолог говорит, что КОК и гормоны ЩЖ не калорийны. Поэтому набрать вес можно только тогда, если употреблять больше калорий, чем тратить.

Страх расширить желудок

Есть люди, которые боятся запивать пищу водой, потому что думают, что так расширится желудок.

Однако важно знать, что на усвоение пищи влияет только температура. Поэтому не нужно пить воду или чай со льдом сразу после еды.