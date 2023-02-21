Почему важно тщательно пережевывать еду и сколько раз нужно это делать

Современному человеку всегда не хватает времени. Ему нужно все успеть сделать и везде побывать. Однако о том, что тщательно нужно пережевывать еду знают все, но не делают этого.

Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram .

Почему важно правильно жевать еду

Процесс жевания играет важную роль для ЖКТ, желчного, формирования ферментов и организма в целом.

Эксперт говорит, что с жевания начинается весь пищеварительный процесс. В момент попадания пищи в рот, выделяется слюна, содержащая много ферментов. Ключевыми являются амилаза и мальтаза, с помощью которых начинает расцепляться пища.

"Во время жевания желудок готовится к получению пищи, и в свою очередь выделяет желчь. Параллельно выделяются ферменты поджелудочной железы, пища разбивается на маленькие составляющие и по цепочке происходят следующие процессы пищеварения", - говорится в сообщении.

Если человек плохо жует пищу, то:

она механически травмирует слизистые нашей ЖКТ;

большие куски не перевариваются до конца и накапливаются в кишечнике;

происходит плохой процесс усвоения нутриентов;

можем ощущать дискомфорт в желудке, тяжесть или впечатление, что что-то словно где-то застряло;

ферменты, отвечающие за пищеварение углеводов производятся как раз в полости рта, поэтому важно, чтобы в желудок они попали в однородном состоянии.

Сколько раз пережевывать

Нутрициолог говорит, что для того, чтобы пища переваривалась правильно, необходимо жевать минимум 30 раз. Только тогда, когда еда превратилась в однородную массу без твердых комочков, можно ее проглатывать.

Также во время еды внимание должно быть сконцентрировано только не на тарелке, а не на просмотре фильма или социальных сетях.

К тому же, мозг не может одновременно воспринимать информацию и давать сигнал поджелудочной железе вырабатывать необходимые ферменты. Также при таком процессе не образуется соответствующая кислотность, которая полноценно будет способствовать перевариванию пищи и усвоению необходимых нутриентов будет минимальное.