ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему важно тщательно пережевывать еду и сколько раз нужно это делать

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 12:37
Почему важно тщательно пережевывать еду и сколько раз нужно это делать Сколько раз нужно пережевывать еду (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Современному человеку всегда не хватает времени. Ему нужно все успеть сделать и везде побывать. Однако о том, что тщательно нужно пережевывать еду знают все, но не делают этого.

Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.

Почему важно правильно жевать еду

Процесс жевания играет важную роль для ЖКТ, желчного, формирования ферментов и организма в целом.

Эксперт говорит, что с жевания начинается весь пищеварительный процесс. В момент попадания пищи в рот, выделяется слюна, содержащая много ферментов. Ключевыми являются амилаза и мальтаза, с помощью которых начинает расцепляться пища.

"Во время жевания желудок готовится к получению пищи, и в свою очередь выделяет желчь. Параллельно выделяются ферменты поджелудочной железы, пища разбивается на маленькие составляющие и по цепочке происходят следующие процессы пищеварения", - говорится в сообщении.

Если человек плохо жует пищу, то:

  • она механически травмирует слизистые нашей ЖКТ;
  • большие куски не перевариваются до конца и накапливаются в кишечнике;
  • происходит плохой процесс усвоения нутриентов;
  • можем ощущать дискомфорт в желудке, тяжесть или впечатление, что что-то словно где-то застряло;
  • ферменты, отвечающие за пищеварение углеводов производятся как раз в полости рта, поэтому важно, чтобы в желудок они попали в однородном состоянии.

Сколько раз пережевывать

Нутрициолог говорит, что для того, чтобы пища переваривалась правильно, необходимо жевать минимум 30 раз. Только тогда, когда еда превратилась в однородную массу без твердых комочков, можно ее проглатывать.

Также во время еды внимание должно быть сконцентрировано только не на тарелке, а не на просмотре фильма или социальных сетях.

К тому же, мозг не может одновременно воспринимать информацию и давать сигнал поджелудочной железе вырабатывать необходимые ферменты. Также при таком процессе не образуется соответствующая кислотность, которая полноценно будет способствовать перевариванию пищи и усвоению необходимых нутриентов будет минимальное.

Раньше мы называли продукты, которые повышают и снижают либидо.

Также мы писали, почему тосты нельзя есть горячими.

Читайте РБК-Украина в Google News
нутриціолог еда