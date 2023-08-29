Эти ошибки в приготовлении блюд делают почти все люди: вы точно будете удивлены!

У фольги нет "правильной" стороны

У фольги есть две стороны - блестящая и матовая. И во многих рецептах кулинары рекомендуют готовить блюда только на блестящей стороне. Но на самом деле, матовая сторона на фольге появляется из-за особенностей штамповки на заводе производителя. И выкладывать продукты можно на любую сторону.

Неправильно добавляем сыр в пасту

Казалось бы, ну что сложного в приготовлении пасты. Отварили макароны, слили, положили на тарелку и посыпали тертым сыром. И это - неправильно!

Когда паста сварилась, воду сливают, но небольшое количество жидкости оставляют. Когда макароны посыпают тертым сыром, эту жидкость из-под варки добавляют и тщательно перемешивают блюдо.

Дело в том, что в этой воде есть небольшое количество крахмала, который помогает сыру "приклеиться" к макаронам.

Добавляем в салат лук, который только что нарезали

Сколько раз мы портили вкус салата, в который входит лук. Но этот сырой овощ добавлять в пищу без обработки не стоит - у лука слишком резкий вкус, который перебьет вкус остальных ингредиентов, а еще вызовет изжогу.

Киньте лук в ледяную воду на 10 минут и присыпьте солью. Или же - залейте на 2-3 минуты кипятком. После такой обработки уйдет сильная горечь и даже появятся сладковатые нотки.

Помешиваем рис во время варки

Самый простой способ испортить рис - это его беспокоить во время приготовления. Лопаткой или ложкой есть риск повредить и даже сломать нежные зернышки. И крупа сварится неравномерно, а вместо рассыпчатого риса вы получите липкую кашу.

Доводим воду до кипения, уменьшаем огонь, засыпаем рис и оставляем его томиться на медленном огне. Кстати, настоящий плов готовят именно так.

Картофель на противне

Картофель в духовке отлично прожарится и будет вкусным, если вы обеспечите ему доступ воздуха со всех сторон. И на противне так точно не получится, так как одна сторона будет прижата к поверхности. Поэтому сверху на противень поставьте решетку и вкус вашего блюда вас точно удивит.

Яичница из холодных яиц

Утром вынули яйца из холодильника и сразу же начали готовить завтрак. А потом удивляемся, почему яичница получилась не очень вкусная.

Дело в том, что холодному белку понадобится значительно больше времени, чтобы полностью прожариться. Желток за это время успеет свернуться и станет твердым.

Чтобы получить твердый белок и жидкий желток, используйте этот лайфхак: подержите яйца при комнатной температуре, чтобы они согрелись, а при жарке добавьте на сковороду немного воды, потом закройте крышкой.

Воздух в пельменях

Если вы делаете пельмени самостоятельно, то вам нужно знать один важный секрет. При лепке пельменя необходимо избавиться от всего лишнего воздуха. Иначе в процессе варки пельмени будут лопаться.

Режем лисички перед жаркой

Грибы будут сочными и вкусными только в том случае, если вы не станете нарезать их тонкими ломтиками перед приготовлением. В процессе жарки грибы уменьшаются в размерах и мелко нашинкованные быстро теряют свой вкус и текстуру.

Крупные грибы нарежьте на 4 части, а грибы неправильной формы, такие как лисички или вешенки, не режут, а рвут руками. И постарайтесь правильно выбирать сковороду: если грибов будет очень много, то они будут не жариться, а тушиться.