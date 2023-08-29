Эти ошибки в приготовлении блюд делают почти все люди: вы точно будете удивлены!

Навыки приготовления блюд люди обычно впитывают в своей семье, учатся по различным кулинарным шоу, смотрят рецепты приготовления в интернете или же узнают методы готовки у своих друзей. И порой кулинарные ошибки используются из года в год и человек даже не подозревает, что сильно усложняет себе жизнь.
Какие ошибки в приготовлении блюд допускают почти все люди - читайте в материале Styler.
У фольги есть две стороны - блестящая и матовая. И во многих рецептах кулинары рекомендуют готовить блюда только на блестящей стороне. Но на самом деле, матовая сторона на фольге появляется из-за особенностей штамповки на заводе производителя. И выкладывать продукты можно на любую сторону.
Казалось бы, ну что сложного в приготовлении пасты. Отварили макароны, слили, положили на тарелку и посыпали тертым сыром. И это - неправильно!
Когда паста сварилась, воду сливают, но небольшое количество жидкости оставляют. Когда макароны посыпают тертым сыром, эту жидкость из-под варки добавляют и тщательно перемешивают блюдо.
Дело в том, что в этой воде есть небольшое количество крахмала, который помогает сыру "приклеиться" к макаронам.
Сколько раз мы портили вкус салата, в который входит лук. Но этот сырой овощ добавлять в пищу без обработки не стоит - у лука слишком резкий вкус, который перебьет вкус остальных ингредиентов, а еще вызовет изжогу.
Киньте лук в ледяную воду на 10 минут и присыпьте солью. Или же - залейте на 2-3 минуты кипятком. После такой обработки уйдет сильная горечь и даже появятся сладковатые нотки.
Самый простой способ испортить рис - это его беспокоить во время приготовления. Лопаткой или ложкой есть риск повредить и даже сломать нежные зернышки. И крупа сварится неравномерно, а вместо рассыпчатого риса вы получите липкую кашу.
Доводим воду до кипения, уменьшаем огонь, засыпаем рис и оставляем его томиться на медленном огне. Кстати, настоящий плов готовят именно так.
Картофель в духовке отлично прожарится и будет вкусным, если вы обеспечите ему доступ воздуха со всех сторон. И на противне так точно не получится, так как одна сторона будет прижата к поверхности. Поэтому сверху на противень поставьте решетку и вкус вашего блюда вас точно удивит.
Утром вынули яйца из холодильника и сразу же начали готовить завтрак. А потом удивляемся, почему яичница получилась не очень вкусная.
Дело в том, что холодному белку понадобится значительно больше времени, чтобы полностью прожариться. Желток за это время успеет свернуться и станет твердым.
Чтобы получить твердый белок и жидкий желток, используйте этот лайфхак: подержите яйца при комнатной температуре, чтобы они согрелись, а при жарке добавьте на сковороду немного воды, потом закройте крышкой.
Если вы делаете пельмени самостоятельно, то вам нужно знать один важный секрет. При лепке пельменя необходимо избавиться от всего лишнего воздуха. Иначе в процессе варки пельмени будут лопаться.
Грибы будут сочными и вкусными только в том случае, если вы не станете нарезать их тонкими ломтиками перед приготовлением. В процессе жарки грибы уменьшаются в размерах и мелко нашинкованные быстро теряют свой вкус и текстуру.
Крупные грибы нарежьте на 4 части, а грибы неправильной формы, такие как лисички или вешенки, не режут, а рвут руками. И постарайтесь правильно выбирать сковороду: если грибов будет очень много, то они будут не жариться, а тушиться.
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