Эти ошибки допускают все во время замораживания продуктов в морозилке

Плохо упаковываете продукты

Чтобы продукты в морозильнике не распространяли запахи, следует тщательную их упаковывать. Для этого следует использовать вакуумную упаковку.

Если ее нет, сначала заверните мясо в полиэтиленовую пленку, затем в фольгу и положите в морозилку.

Замораживаете запрещенные продукты

Сырые овощи, такие как огурцы и кабачки, нельзя замораживать. Все потому, что они обладают высоким содержанием воды, поэтому когда вы их разморозите, то получите кашу.

Регулярно не очищаете морозилку

Необходимо дважды в год чистить морозильную камеру. Следует помнить, что овощи и фрукты можно хранить в течение 8-12 месяцев, птицу - 6-9 месяцев, рыбу - 3-6 месяцев, мясной фарш - 3-4 месяца.

Совершая регулярную очистку прибора, вы можете избежать пищевых отходов и использовать все, что подходит к концу срока годности.

Кладете горячие продукты в морозильную камеру

Прежде чем класть пищу в морозилку, ее нужно охладить до комнатной температуры.

Если положить горячую или теплую пищу, это может повысить температуру в морозильной камере и потенциально повредить другие продукты и прибор.

Нельзя размораживать пищу при комнатной температуре

Чтобы разморозить продукты, лучше оставлять их на ночь в холодильнике, чтобы хранить в безопасной температурной зоне. Однако если необходимо быстро разморозить, то можно использовать метод с холодной водой.

Для этого поместите пищу в пакет с застежкой и погрузите в холодную воду. Меняйте воду каждые 30 минут, пока еда не разморозится.

Морозильная камера переполнена

Прибор будет работать лучше, если он не будет переполнен. Важно, чтобы холодный воздух мог равномерно охладить всю еду.

Если ваша морозильная камера переполнена, то попробуйте готовить еду из продуктов, которые находятся в приборе, чтобы максимально освободить место.