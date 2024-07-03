Эти пять продуктов снизят потливость летом: обратите на них внимание

Советы для уменьшения потливости летом

В летнее время некоторые продукты могут помочь уменьшить потливость. Вот несколько советов:

Вода

Питьевая вода является основой для поддержания гидратации и регулировки температуры тела. Достаточное потребление воды может помочь снизить потливость.

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты, содержащие большое количество воды, такие как кавун, огурцы, сельдерей, малины, помогают сохранять гидратацию и могут способствовать меньшей потливости.

Чай и зеленый чай

Зеленый чай содержит танины, которые могут помогать уменьшать потоотделение. Чай также способен уменьшать запах потливости.

Продукты с высоким содержанием калия

Бананы, картофель, апельсины и другие продукты с высоким содержанием калия помогают регулировать электролитный баланс тела и влиять на уровень потливости.

Пища с высоким содержанием цинка

Цинк помогает регулировать работу потовых желез и может помочь снизить потливость. Продукты, богатые цинком, включают мясо, рыбу, семена и орехи.

Освежающие специи и травы

Мята, базилик, розмарин обладают свойствами охлаждать тело и могут помогать уменьшить потливость.

Продукты с высоким содержанием витамина С

Этот витамин способствует понижению активности потовых желез. Цитрусовые фрукты, ягоды, паприка и брокколи – хорошие источники витамина С.

Важно также помнить, что каждый человек реагирует индивидуально на разные продукты, поэтому экспериментируйте, чтобы найти те, которые лучше всего подходят именно вам для уменьшения потливости летом.

Советы от диетолога

Диетолог и эксперт здорового питания из Лондона Рик Хэй рекомендует употреблять витамины для уменьшения уровня стресса, что может привести к увеличенному выделению пота.

Для восстановления потери электролитов можно включать в рацион такие продукты, как шпинат, семена тыквы, йогурт или кефир, миндаль, фасоль, авокадо, орехи и другие богатые магнием. Они помогают поддерживать баланс электролитов в организме.

Повышенную потливость могут вызвать напитки с алкоголем и кофеином.

В продукты, прекрасно охлаждающие тело, входят огурцы, помидоры, виноград, арбузы и дыни. Организм тратит мало энергии на их переваривание, поэтому выделение пота также уменьшается.

Лимонник обладает полезными свойствами, в частности, он снимает ночную потливость и приливы у женщин во время менопаузы.