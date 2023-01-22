Эти пять продуктов не стоит разогревать повторно: лучше съешьте их холодными

Курица

Если вы запекли целую курицу или у вас есть кусочки отваренной, съешьте ее лучше холодной или добавьте в салат. В самом крайнем случае - немного разогрейте в духовке при очень низкой температуре и медленно.

В микроволновую печь курицу лучше не класть совсем. Там она разогреется быстро, а это повлияет на видоизменение белков в мясе и может негативно отразиться на желудочно-кишечном тракте. Тем более, что вкус курицы станет намного хуже.

Картофель

Готовый картофель, если вы его не съели сразу после приготовления, лучше добавить в какой-нибудь салат или съесть холодным. Во время повторного разогревания в ней не только распадается крахмал, но и теряются все полезные качества, что еще и плохо влияет на ее вкус. Разогретый картофель становится сухим и "никаким".

Сельдерей

Сельдерей используют для приготовления многих блюд. Если вы готовите суп или бульон, после завершения приготовления лучше достаньте сельдерей из кастрюли. Ее лучше съедать сразу и не оставлять на потом.

В ней содержатся нитраты, которые после повторного нагревания превращаются в нитриты. Это может негативно повлиять на здоровье, так как нитриты имеют токсическое воздействие на наш организм. Кстати, это касается также моркови и свежего шпината.

Грибы

Блюда с грибами мы любим не только за яркий вкус, но и за невероятный аромат. Если вы готовите пасту с грибами, ризотто, жарите их для закуски или завтрака - съедайте все сразу после приготовления.

При повторном нагревании белок, который содержится в грибах, меняет свою структуру. И грибы приобретают совершенно другой вкус, ну или совсем его теряют.

Рис

Варите рис для одной трапезы и не храните его долго. Если есть острая потребность повторного разогревания, то не давайте ему сначала нагреться до комнатной температуры, а ставьте в микроволновую печь сразу из холодильника.