Эти признаки указывают, что у человека есть экстрасенсорные способности

Существуют люди, которые более чувствительны к энергетике вокруг. Они обладают более обостренной интуицией, могут предвидеть различные события и даже обладать даром ясновидения.
Существуют признаки, которые четко указывают, что у человека есть экстрасенсорные способности. Какие именно - читайте в материале ниже.
Если человек видит сны, которые потом сбываются, они - вещие. Этот признак указывает на экстрасенсорное восприятие мира. Мозг во время сна может подключиться к биополю, получая из него информацию о будущем.
Бывает так, что человек видит определенные сны, которые еще нужно расшифровать. Например, сложные проблемы в них представлены большими опасными зверями.
Чтобы развить такую способность, нужно перед сном сфокусировать свои мысли на каком-то вопросе или ситуации, о которой вы хотели бы узнать будущее. А утром нужно записать сон в деталях, сразу после пробуждения.
Сколько раз мы смеялись над друзьями или членами семьи, в присутствии которых постоянно ломается или барахлит бытовая техника. А оказывается, это имеет очень интересное объяснение и может быть связано с экстрасенсорными способностями.
Нестабильность биополя человека может влиять на электронику. Люди с экстрасенсорными способностями могут излучать мощные энергетические потоки, которые влияют на технику. Если такие поломки происходят часто в присутствии определенного человека - будьте уверены, он точно обладает каким-то даром.
Порой об экстрасенсорных способностях может говорить повышенная чувствительность и эмпатия. Если человек чувствует эмоции и состояния других людей очень сильно и при этом даже чувствовать чужую боль - у этого человека экстрасенсорные способности.
Такие люди могут предвидеть, какие эмоции чувствует другой человек, даже не общаясь с ним. Эта способность может быть связана с восприятием энергетических волн, которые излучают другие люди.
Непонятное ощущение присутствия кого-то рядом с вами в тот момент, когда визуально вы никого не видите - одно из проявлений экстрасенсорных способностей.
В такой ситуации, человек улавливает энергетическую сущность, которую люди видеть глазами не могут. Это ощущение может сопровождаться незримыми звуками, словами, неожиданным холодом или теплом.
Порой люди заявляют, что чувствуют приближение какой-то беды или неприятности, которая только должна произойти. И это тоже признак экстрасенсорной интуиции.
Организм реагирует на скрытые энергетические изменения в окружающей среде, предупреждая о возможной опасности. Порой такие ощущения могут проявляться в виде неясной сильной тревоги без повода, внезапном ухудшении настроения и самочувствия - одновременно.
Открытые двери, проходы могут вызывать дискомфорт и беспокойство. Это связано с тем, как человек воспринимает энергетические потоки. Он чувствует, как энергия идет через открытые двери и это вызывает беспокойство.
Еще одна отличительная черта человека с экстрасенсорными способностями - дугообразная линия под указательным пальцем на ладони. Чем ниже расположение этой линии, тем выше экстрасенсорные способности.
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