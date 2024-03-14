Как самостоятельно проверить недвижимость перед ее приобретением, чтобы не стать жертвой мошенников

Перед покупкой недвижимости обязательно нужно проверить документы на это имущество. Лучше всего с этим вопросом обратиться к юристу или нотариусу, но это можно сделать и самостоятельно.

О том, как проверить недвижимость перед ее покупкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram.

Как проверить недвижимость перед ее покупкой

"Чтобы не стать жертвой мошенников, или чтобы не столкнуться с разными неприятными ситуациями, как имущество, так и его владельца нужно проверить. Конечно, в таком случае вы можете воспользоваться услугами нотариуса или юриста, и я убедительно советую это сделать. Или можете это сделать самостоятельно", - говорит адвокат.

Сащук делится ресурсами, которые могут помочь в этом вопросе.

"Государственный реестр прав на недвижимое имущество - с помощью этого ресурса вы можете проверить, надлежащим ли образом оформлена недвижимость, которая вас интересует, кто является официальным собственником этого имущества, а также не наложено ли на это имущество ареста или других ограничений", - объясняет юрист.

Как проверить владельца недвижимости

Также он советует проверить информацию о владельце недвижимости в Едином реестре должников и Автоматизированной системе исполнительного производства.

"С помощью этих ресурсов вы уже проверяете собственника. Не имеет ли он каких-либо уголовных производств, которые могут наложить обременение на имущество. А также не внесен ли он в реестр должников. Ведь если внесен, то такой собственник не имеет права отчуждать имущество", - отмечает Сащук.

Юрист рекомендует также проверить информацию на ресурсе о состоянии рассмотрения дел.

"Этот ресурс позволит узнать все судебные споры, которые были или есть у собственника имущества и которые могут касаться этого имущества. Или в будущем быть основанием для наложения обременений на это имущество", - говорит эксперт.

Какие документы нужно проверить

Кроме того, Сащук советует у владельца требовать для ознакомления подлинников правоустанавливающих документов на недвижимость.

"Если речь идет о квартирах или доме, то нужно еще и требовать справки об отсутствии задолженности по коммуналке", - говорит юрист.