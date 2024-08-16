Эти новые Mac появятся в 2024 году: список и что о них известно

Уже почти сентябрь, но у Apple все еще запланировано несколько новых запусков продуктов на 2024 год. Новые модели iPhone 16 и Apple Watch появятся в сентябре, а также, согласно слухам, в этом году нас ждут как минимум три обновления Mac с чипами M4.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

MacBook Pro

Apple планирует обновить как 14-дюймовую, так и 16-дюймовую модели MacBook Pro, добавив чипы M4. Линейка MacBook Pro была обновлена в последний раз в октябре 2023 года, поэтому ноуты готовы к ежегодному обновлению.

Apple отказалась от 13-дюймового MacBook Pro в прошлом году, поэтому теперь есть базовая 14-дюймовая модель, которая получит стандартный чип M4, использованный в iPad Pro.

Средние и топовые 14-дюймовые модели получат чипы M4 Pro и M4 Max, как и 16-дюймовые модели.

Чипы M4 построены на 3-нанометровом процессе, но по сравнению с чипами M3 они имеют улучшенную производительность, энергоэффективность и возможности искусственного интеллекта. Apple представила новый, более мощный нейронный процессор.

В этом году не ожидается обновлений дизайна моделей MacBook Pro, так как Apple сосредоточится на внутренних улучшениях. В частности, чип M4 станет звездой обновления, и Apple стремится перевести всю линейку Mac на серию чипов M4 в течение 2024 и 2025 годов.

Mac mini

В отличие от MacBook Pro, Apple планирует обновить дизайн Mac mini. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, ‌Mac mini‌ станет самым маленьким компьютером Apple на сегодняшний день, даже меньше, чем предыдущее поколение.

Ожидается, что он будет примерно размером с Apple TV, хотя и немного толще, чем Apple TV и текущий ‌Mac mini‌, высота которого составляет 2,5 сантиметра. Корпус устройства по-прежнему будет сделан из алюминия, просто в целом меньшем размере.

Apple тестировала модели ‌Mac mini‌ с не менее тремя портами USB-C, а также портом HDMI и кабелем питания.

Apple планирует использовать чипы M4 и M4 Pro для моделей ‌Mac mini‌, и поскольку они никогда не получали обновления M3, они перейдут с M2 на M4 и получат заметные улучшения производительности.

iMac

Ожидается, что 24-дюймовый ‌iMac‌ также получит обновление в этом году, переходя с чипа M3 на чип M4. Изменения дизайна для ‌iMac‌ не ожидаются, поэтому мы можем ожидать тот же 24-дюймовый дисплей с несколькими вариантами цвета.

Apple все еще изучает версию ‌iMac‌ с большим 30-дюймовым дисплеем, но ‌iMac‌ с большим дисплеем не ожидается в 2024 году, и неясно, появится ли он в 2025 году.

Возможная временная шкала запуска

Apple обычно не представляет Mac на своих сентябрьских мероприятиях, которые посвящены iPhone и Apple Watch. Ожидается, что Apple проведет мероприятие около 10 сентября, чтобы представить новые модели ‌iPhone 16‌, но Mac, вероятно, появятся позже в этом году.

Когда у Apple есть Mac для презентации осенью, она часто представляет устройства в октябре или ноябре. Например, в прошлом году Apple провела мероприятие, посвященное Mac, в октябре, чтобы обновить MacBook Pro и ‌iMac‌.

Октябрьские/ноябрьские мероприятия не так последовательны, как мероприятия ‌iPhone‌, поэтому определить целевую дату сложнее.

Когда Apple проводила вторые осенние мероприятия в прошлые годы:

30 октября 2023 года - мероприятие Scary Fast с MacBook Pro и ‌iMac‌

18 октября 2021 года - мероприятие Unleashed с новыми моделями MacBook Pro и AirPods 3

10 ноября 2020 года - мероприятие One More Thing с M1 MacBook Air, ‌Mac mini‌ и MacBook Pro

30 октября 2018 года - Apple обновила ‌MacBook Air‌, ‌Mac mini‌ и ‌iPad Pro‌

27 октября 2016 года - Apple представила новый MacBook Pro и приложение ‌Apple TV‌

Apple также может пропустить мероприятие и представить новые Mac с помощью пресс-релиза.

Что выйдет в 2025 году

Хотя ожидается, что MacBook Pro, ‌iMac‌ и ‌Mac mini‌ получат чип M4 до конца года, обновления M4 для ‌MacBook Air‌, Mac Studio и Mac Pro произойдут только в 2025 году.