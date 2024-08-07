Что умеет Windows, а Macbook - нет: 7 ключевых отличий

Выбор между Windows и Macbook зачастую зависит от личных предпочтений и задач пользователя. Однако, у каждой операционной системы есть свои уникальные возможности, которые могут оказаться решающими при выборе устройства.

Про семь выдающихся функций, которыми может похвастаться Windows и которых не хватает MacBook, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на маркетинговое агентство Brand Vision , специализирующееся на веб-дизайне и разработках.

Настройка контекстного меню правой кнопкой мыши

Простота и универсальность контекстного меню правой кнопкой мыши в Windows являются свидетельством пользовательской настройки. Пользователи Windows могут без труда добавлять или удалять опции, адаптируя меню к своим конкретным потребностям.

В резком контрасте macOS не имеет встроенного механизма для настройки контекстного меню, оставляя пользователей с более стандартным набором опций. Те, кто ценит индивидуальный и эффективный рабочий процесс, могут почувствовать отсутствие этой функции.

Панель предварительного просмотра в проводнике файлов

Панель предварительного просмотра в проводнике файлов Windows является скрытым сокровищем, позволяя пользователям заглянуть в содержимое файла без его полного открытия. Эта функциональность особенно удобна для быстрого просмотра документов, изображений или видео.

К сожалению, пользователи MacBook, просматривающие файлы с помощью Finder, лишены этой удобной опции предварительного просмотра, что может способствовать менее оптимизированному управлению файлами.

Универсальная кнопка "Назад"

Windows упрощает навигацию по приложениям и веб-сайтам благодаря универсальной кнопке "Назад", которая является стандартной функцией во многих приложениях. Эта кнопка обеспечивает беспроблемный возврат на предыдущую страницу или экран.

На MacBook опыт навигации лишен этой стандартной кнопки "Назад", вынуждая пользователей адаптироваться к навигации в конкретных приложениях или прибегать к сочетаниям клавиш, что может замедлить рабочий процесс.

Настройка панели задач

Пользователи Windows привыкли к высоконастраиваемой панели задач, которая дает свободу закреплять часто используемые приложения, переставлять значки и персонализировать системный трей.

В отличие от этого, macOS предлагает более упрощенную панель меню, которая, хотя и эстетически приятна, не обладает глубиной настройки, которую могут желать пользователи Windows для адаптации своего рабочего пространства по своему вкусу.

Живые плитки для динамической информации

Динамические живые плитки, представленные в меню "Пуск” Windows, предоставляют пользователям обновления и информацию в реальном времени непосредственно на значках приложений. Эта интерактивная функция повышает эффективность, предлагая мгновенный обзор без полного открытия приложения.

Однако пользователи MacBook не имеют аналогичной функции, что потенциально заставляет их тосковать по быстрому, информативному взгляду, который обеспечивают живые плитки в Windows.

Виртуальные рабочие столы с несколькими обоями

Windows предоставляет пользователям возможность создавать виртуальные рабочие столы, каждый из которых украшен собственными обоями, способствуя созданию визуально отличного и организованного рабочего пространства.

Хотя macOS поддерживает виртуальные рабочие столы, отсутствие возможности назначать разные обои для каждого рабочего стола ограничивает визуальную настройку для пользователей MacBook, которые ценят персонализированный опыт работы на рабочем столе.

Разблокировка по лицу

Одной из выдающихся функций на ноутбуках Windows, оснащенных ИК-камерой, является разблокировка по лицу. Эта передовая технология распознавания лиц позволяет пользователям быстро и беспрепятственно разблокировать свои ноутбуки, добавляя уровень удобства и безопасности пользовательскому опыту.

Примечательно, несмотря на распространенность Face ID на iPhone, MacBook еще не внедрили эту технологию, оставляя пользователей без возможности разблокировки устройства с помощью лица.