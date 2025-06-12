Эти новые функции iOS 26 будут доступны только на некоторых моделях iPhone: список

Компания Apple представила iOS 26 - масштабное обновление мобильной операционной системы, которое затрагивает как внешний вид, так и функциональность iPhone. Однако множество новых функций потребуют новейших моделей смартфонов и технологии Apple Intelligence.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac рассказывает, какие функции iOS 26 будут доступны на различных моделях iPhone.
Требуется: iPhone 15 Pro и новее
Функция визуального интеллекта, впервые представленная в iPhone 16 как часть камеры, теперь работает на системном уровне. Пользователь может сделать скриншот и сразу воспользоваться анализом его содержимого с помощью ИИ - это удобно для покупок, добавления событий в календарь и других задач.
Требуется: iPhone 15 Pro и новее
Apple значительно продвинулась в области перевода в реальном времени. Теперь он встроен в приложения Сообщения, FaceTime и Телефон.
Требуется: iPhone 12 и новее
Новый 3D-эффект делает экран блокировки более живым. Время на экране динамически адаптируется к фотографии, а при движении устройства изображение "оживает" за счет эффекта глубины.
Требуется: iPhone 15 Pro и новее
Приложение "Команды" получило расширение возможностей благодаря Apple Intelligence. Теперь доступны действия по созданию изображений, кратким пересказам текста и интеграции с ИИ-моделями Apple прямо в сценариях пользователя.
Требуется: iPhone 15 Pro и новее
В приложении "Напоминания" теперь доступны предложения новых задач и организация списков по категориям с помощью ИИ. Например, система может автоматически распознать задачи из iMessage или писем и предложить их добавить в список.
Требуется: iPhone 15 Pro и новее
Функция отслеживания заказов в Apple Wallet получила значительное улучшение. Ранее она требовала поддержки со стороны продавцов, но теперь ИИ автоматически находит информацию о заказах в вашей электронной почте и добавляет ее в Wallet - даже если магазин официально не поддерживает эту функцию.
Требуется: iPhone 15 Pro и новее
Функции создания эмодзи и изображений, впервые представленные в прошлом году, значительно улучшены.
Genmoji можно создавать путем комбинирования двух эмодзи или на основе текстового описания, включая настройку прически, одежды и т.д.
Image Playground теперь поддерживает стилизацию изображений в аниме, масляную живопись, векторную графику и другие стили. Также добавлена опция Any Style для создания изображений по произвольному описанию.
Требуется: iPhone 15 Pro и новее
Нововведения в приложении Сообщения включают возможность создания опросов и фонов с ИИ-поддержкой.
Опросы можно создавать на всех моделях, но пользователи новых iPhone получают предложения от Apple Intelligence для быстрого создания.
Фоны теперь можно не только выбирать из стандартных, но и генерировать с помощью Image Playground.
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