Эти монеты стоят десятки тысяч гривен: вот как можно распознать ценные копейки (фото)
Некоторые украинские монеты на аукционах стоят 20 тысяч гривен. Их уникальность заключается в редкости - они отчеканены в край ограниченном количестве. Распознать их легко, если знать, какие элементы являются ключевыми.
Об этом пишет ресурс "Монеты-ягодки".
1 копейка 1992 года
За 1 копейку разновидности 1.35АА коллекционеры могут заплатить около 11 тыс. грн.
Ее отличают по этим признакам:
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ступенчатая верхушка правого верхнего листа
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маленькие ягоды
Вот так выглядит монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
5 копеек 1992 года
Монеты номиналом 5 копеек образца 1.1Аак 1992 можно продать за 4 тыс.- 6 тыс. грн. При их производстве произошла ошибка в монетном дворе и небольшое количество монет получило грубую насечку на группе.
Особенности монеты:
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средний зуб трезубца с утолщением в верхней части
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единица даты с хвостиком
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гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника
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группа с большой насечкой
Вот так выглядит монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
10 копеек 1994 года
За разновидность 2ГБк могут заплатить от 2 тыс. грн до 2600 грн.
Такие монеты можно узнать по:
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четвертым зерном третьего колоса - оно разомкнуто
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четвертым зерном четвертого колоса - оно касается листа
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гроздью №7 - хвостик не касается ягоды
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гроздью №3 - хвостик короткий и тонкий
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гуртом с немалой насечкой
Вот так выглядит монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
25 копеек 1992 года
Эта оборотная монета была платежным средством до 2020 года. Среди выпущенных в 1992 году 25 копеек редкие разновидности, цена на которые доходит до 7 тыс. грн, а за разновидность 3ГАм можно получить 20 тыс. грн.
Как распознать 3ГАм:
- толстый средний зуб трезубца
- в гроздьях №4 и 8 нет черенков
Вот такая монета стоит 20 тыс. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
50 копеек 1992 года
К редким и дорогим относят 50 копеек 1992 года, которые чеканили во время отладки станков на Луганском станкостроительном заводе.
Разновидность монеты 2.1БАм стоит от 9 тыс. до 11 тыс. грн.
Какие особенности монеты:
- малый толстый герб
- третье зерно первого колоса замкнуто
- верх правого нижнего листа с зазубриной
- 4 ягоды в грозде №3
Стоимость такой монеты может достигать 11 тыс. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
1 гривна 1992 года
Монета номиналом 1 гривна разновидности 1.1АА1 (при чем разных лет) на аукционах стоит до 20 тыс. грн.
Как ее распознать:
- на группе может быть дата 1992, 1994 или 1995
- на группе дата разделена тремя точками с обеих сторон
Стоимость такой монеты может достигать 20 тыс. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
Продать редкие монеты можно на аукционах Виолити, Crafta, форуме "Монеты ИТК" или в специализированных группах в соцсетях.
Ранее мы рассказывали о том, что в Украине запустили новую 10-гривневую монету.
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