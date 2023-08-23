Ці монети коштують десятки тисяч гривень: ось як можна розпізнати цінні копійки (фото)
Деякі українські монети на аукціонах коштують 20 тисяч гривень. Їхня унікальність полягає у рідкісності - вони викарбувані в край обмеженій кількості. Розпізнати їх легко, якщо знати, які саме елементи є ключовими.
Про це пише ресурс "Монети-ягідки".
1 копійка 1992 року
За 1 копійку різновиду 1.35АА колекціонери можуть заплатити близько 11 тис. грн.
Її вирізняють за цими ознаками:
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ступенева верхівка правого верхнього листа
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маленькі ягоди
Ось так виглядає монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
5 копійок 1992 року
Монети номіналом 5 копійок зразка 1.1Аак 1992 року можна продати за 4 тис.- 6 тис. грн. При їх виробництві сталася помилка у монетному дворі і невелика кількість монет отримала грубу насічку на гурті.
Особливості монети:
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середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині
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одиниця дати з хвостиком
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гроно №2 у формі прямокутного трикутника
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група із великою насічкою
Ось так виглядає монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
10 копійок 1994 року
За різновид 2ГБк можуть заплатити від 2 тис. грн до 2 600 грн.
Такі монети можна впізнати за:
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четвертим зерном третього колосу - воно розімкнене
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четвертим зерном четвертого колосу - воно торкається листа
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гроном №7 - хвостик не торкається ягоди
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гроном №3 - хвостик короткий й тонкий
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гуртом з чималою насічкою
Ось так виглядає монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
25 копійок 1992 року
Ця обігова монета була платіжним засобом до 2020 року. Серед випущених у 1992 році 25 копійок є рідкісні різновиди, ціна на які доходить до 7 тис. грн, а за різновид 3ГАм можна отримати 20 тис. грн.
Як розпізнати 3ГАм:
- товстий середній зуб тризуба
- у гронах №4 та 8 немає черенків
Ось така монета коштує 20 тис. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
50 копійок 1992 року
До рідкісних і найдорожчих відносять 50 копійок 1992 року, які карбували під час налагодження верстатів на Луганському верстатобудівному заводі.
Різновид монети 2.1БАм коштує від 9 тис. до 11 тис. грн.
Які особливості монети:
- малий товстий герб
- третє зерно першого колоса замкнене
- верх правого нижнього листа з зазублиною
- 4 ягоди у гроні №3
Вартість такої монети може сягати 11 тис. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
1 гривня 1992 року
Монета номіналом 1 гривня різновиду 1.1АА1 (при чому ж різних років) на аукціонах коштує до 20 тис. грн.
Як її розпізнати:
- на гурті може бути дата 1992, 1994 або 1995
- на гурті дата відокремлена трьома крапками з обох сторін
Вартість такої монети може сягати 20 тис. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)
Продати рідкісні монети можна на аукціонах Віоліті, Crafta, форумі "Монети ІТК" або спеціалізованих групах у соцмережах.
Раніше ми розповідали про те, що в Україні запустили нову 10-гривневу монету.
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