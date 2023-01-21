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Эти лекарственные растения легко выращивать в домашних условиях: простые правила

Фото: как дома выращивать лекарственные растения (Jjvaca / uk.wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Некоторые лекарственные растения, которые используют в народной медицине или употребляют с профилактическими целями, а также широко применяют в кулинарии, можно без усилий вырастить в домашних условиях просто на подоконнике.

Нехитрые особенности ухода за такими полезными травами описаны в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

Как выращивать лекарственные растения дома

Базилик считается крайне неприхотливым, и при этом весьма полезным растением. На землях Украины его широко использовали в старину с ритуальными значениями на особые праздники: например, на Маковея, Ивана Купала, Медовый Спас, Троицу, на праздник Богоявления и на Зеленые праздники.

Что же касается выращивания растения в домашних условиях, то делать это можно так:

  • семена засыпают в широкую емкость,
  • затем нужно накрыть их грунтом и полить,
  • после этого - укрыть пленкой.

Рекомендуют проветривать такую рассаду ежедневно, пока ростки не выпрямятся. После появления настоящих листьев - нужно рассаживать.

Многолетнее травянистое растение семейства глухокропивых с коротким корневищем материнка помогает при простудных заболеваниях, действует как антисептик. А в кулинарии используется под названием орегано. Кроме того, часто материнку используют в качестве инсектицида для борьбы с домашними паразитами (клопами, блохами, молью).

Вот что нужно знать о выращивании:

  • куст размножают делением, разрезая на части так, чтобы было несколько здоровых почек,
  • для них требуются горшки емкостью не менее 3 литров.

Лаванда, род растений семейства глухокропивых, считается расслабляющим и успокаивающим. А еще из цветков лаванды получают ценное лавандовое масло, используемое в парфюмерии и медицине. Некоторые виды лаванды выращивают как декоративные. Выращивать в домашних условиях можно так:

  • обратите внимание, что в помещении живет только мелколистная лаванда,
  • растение размножают черенками в горшки на 3 литра,
  • лаванда требует света не менее 12 часов и температуру 20-23 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее мы публиковали календарь для комнатных цветов на февраль 2023 года с указанием удачных и неудачных дней.

А также перед этим писали, как из молока приготовить удобрение для комнатных растений и рассады.

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