Ці лікарські рослини легко вирощувати у домашніх умовах: прості правила

Як вирощувати лікарські рослини вдома

Базилік вважається вкрай невибагливою, і при цьому корисною рослиною. На землях України його широко використовували за старих часів з ритуальними значеннями на особливі свята: наприклад, на Маковея, Івана Купала, Медовий Спас, Трійцю, на свято Богоявлення та на Зелені свята.

Що ж до вирощування рослини в домашніх умовах, то робити це можна так:

насіння засипають у широку ємність,

потім потрібно накрити їх ґрунтом і полити,

після цього - укрити плівкою.

Рекомендують провітрювати таку розсаду щодня, доки паростки не випрямляться. Після появи справжнього листя потрібно розсаджувати.

Багаторічна трав'яниста рослина сімейства глухокропивих з коротким кореневищем материнка допомагає при застудних захворюваннях, діє як антисептик. А у кулінарії використовується під назвою орегано. Крім того, часто материнку використовують як інсектицид для боротьби з домашніми паразитами (клопами, блохами, міллю).

Ось що потрібно знати про вирощування:

кущ розмножують розподілом, розрізаючи на частини так, щоб було кілька здорових бруньок,

їм потрібні горщики ємністю щонайменше 3 літрів.

Лаванда, рід рослин сімейства глухокропивих, вважається розслаблюючою та заспокійливою. А ще з квіток лаванди отримують цінну лавандову олію, яка використовується в парфумерії та медицині. Деякі види лаванди вирощують як декоративні. Вирощувати в домашніх умовах можна так: