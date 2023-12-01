Это лакомство для собак может разрушить зубы животных: не покупайте их

Часто хозяева не замечают, что могут своими действиями навредить домашним питомцам. В частности, некоторые вкусности для собак могут нанести вред их зубам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что стоит знать

Американец рассказал, что однажды купил своей собаке Олли "волшебную зубную жвачку" в форме грызуна. Это лакомство для чистки зубов собак.

Однако через некоторое время у собаки ухудшился аппетит, она перестала есть свой корм. Он "крутил носом от лакомств, и мой энергичный пастуший пес вдруг стал вялым".

Однако, ветеринар обнаружил, что Олли сильно сломал зуб во время жевания - и эта травма была настолько неприятна, что мешала ему есть.

"Переломы зубов у собак являются одной из самых распространенных причин, по которым владельцы собак обращаются к ветеринару, и они могут быть достаточно болезненными, в зависимости от того, насколько серьезна травма", - рассказал врач.

Почему твердые кости опасны для собак

Ветеринар Мария Солтеро-Ривера рассказала, что исследования обнаружили, что челюсти собак обладают невероятной жевательной способностью - и если кость или жевательная игрушка не поддается под такой силой, то зубы могут сломаться.

"Когда кость твердее прочности зуба, то зуб обязательно сломается или повредится" - сказала она.

Также повреждения полости рта часто остаются незамеченными владельцами, пока собаку не отвезут к ветеринару для планового осмотра.

Если травма приводит к инфекции, это может вызвать неприятный запах изо рта, отек во рту или признаки общего заболевания.

Какие продукты нельзя давать собакам

Шоколад, какао, кофе, чай

Какао и все продукты на его основе содержат теобромин, кофе и чай - кофеин. Эти алкалоиды для собак высокотоксичны, являются сильными аллергенами, оказывают опасное влияние на нервную, сердечно-сосудистую систему.

Специи и соль

Они могут спровоцировать развитие гастрита и даже язвы, снизить остроту обоняния. Кроме того, пряности стимулируют аппетит, а это грозит перееданием и ожирением.

Грибы

Продукт, очень тяжелый для переваривания путем содержания хитина, нередко токсичен (впитывает вредные вещества из почвы, воздух). При добавлении в рацион собаки грибов печень и поджелудочная железа подвергаются чрезмерной нагрузке.

Кости

Такие продукты принято считать главной собачьей пищей, но они считаются вредными. Категорически запрещены: