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Эти культурные локации приходят в упадок в Киеве! Экс-гендиректор ВДНГ объяснил, как их "поставить на ноги"

Киев, Четверг 08 февраля 2024 12:40
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Эти культурные локации приходят в упадок в Киеве! Экс-гендиректор ВДНГ объяснил, как их "поставить на ноги" Лучшие культурные локации в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Киев - город больших событий и культуры. Сейчас можно наблюдать проблему упадка культурных локаций по многим причинам. Однако их развитие даст городу новые культурные центры и поступления в бюджет.

На какие именно точки следует обратить внимание, в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал глава и основатель Офиса Трансформации и бывший генеральный директор ВДНГ Максим Бахматов.

"В Киеве есть три фантастических здания: Житний рынок, Владимирский рынок и Дом мебели. Они все построены по почти одинаковым проектам, там нависная кровля. Она без несущих стен", - говорит Бахматов.

Эти культурные локации приходят в упадок в Киеве! Экс-гендиректор ВДНГ объяснил, как их &quot;поставить на ноги&quot;

Ржаной рынок в Киеве (фото: открытые источники)

По его мнению, такие рынки должны оставаться, но получить новое дыхание, чтобы люди могли покупать украинские сельхозпродукты и получать удовольствие от еды.

Эти культурные локации приходят в упадок в Киеве! Экс-гендиректор ВДНГ объяснил, как их &quot;поставить на ноги&quot;Эти культурные локации приходят в упадок в Киеве! Экс-гендиректор ВДНГ объяснил, как их &quot;поставить на ноги&quot;

Владимирский рынок и Дом мебели в Киеве (фото: kyivpastfuture.com.ua; Википедия)

"Так, как развивается рынок еды на Арсенальной, - это одно из направлений. Для этого нужно "в белую" передать нормальным людям с нормальными показателями. Тогда мы посмотрим, как это будет развиваться", - приводит пример эксперт.

Эти культурные локации приходят в упадок в Киеве! Экс-гендиректор ВДНГ объяснил, как их &quot;поставить на ноги&quot;Эти культурные локации приходят в упадок в Киеве! Экс-гендиректор ВДНГ объяснил, как их &quot;поставить на ноги&quot;Эти культурные локации приходят в упадок в Киеве! Экс-гендиректор ВДНГ объяснил, как их &quot;поставить на ноги&quot;

У станции метро "Арсенальная" работает рынок еды Kyiv Food Market (фото: instagram.com/kyivfoodmarket)

Он добавляет, что именно такая стратегия развития рынков используется в Барселоне и Риге.

Раньше мы рассказывали, нужны ли Киеву метро на Виноградарь и Троещину.

Читайте также, сколько в Киеве должен стоить проезд.

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