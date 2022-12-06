Эти полезные продукты становятся вредными, если слишком много их есть

Каких продуктов нельзя есть много

Тунец

Эта рыба считается очень полезной, ведь является отличным источником омега-3 жирных кислот. Но также тунец может содержать высокий уровень вещества метилртуть.

Метилртуть - неврологический токсин, который может повлечь негативные последствия для здоровья. К ним относятся задержка развития детей, проблемы со зрением, отсутствие координации и нарушения слуха и речи.

В частности, ребенок весом 25 килограммов может есть только одну порцию белого консервированного тунца весом 75 граммов каждые 19 дней. Беременным женщинам и детям можно есть не более 2 раз в неделю.

Кофе

Кофе содержит кофеин, которого в каждой чашке в среднем 80-120 мг. Суточное потребление 400 мг, как правило, считается безопасным.

Однако, часто люди потребляют более 500 - 600 миллиграммов в день, и это уже вредно. Это может вызвать бессонницу, раздражительность и спазмы в желудке.

Корица

Такая специя обладает высоким содержанием антиоксидантов и борется с воспалением и снижает уровень сахара в крови. Однако она содержит большое количество соединения - кумарин, который может быть вредным в больших дозах.

Суточная норма должна составлять - 0,1 миллиграмма на 1 килограмм массы тела. Если есть больше, то может возникнуть токсичность печени и рак.

Максимальная суточная норма составляет 0,5 - 2 граммов.

Печень

Печень очень полезна, ведь имеет железо, В12, витамин А и медь. Однако 100-граммовая порция говяжьей печени содержит в 6 раз больше рекомендуемой нормы витамина А и в 7 раз больше меди.

Витамин А сохраняется в нашем организме, но избыток может вызвать симптомы токсичности. Симптомы могут включать проблемы со зрением, боль в костях, тошноту и рвоту. Употребление слишком большого количества меди может привести к отравлению.

Мускатный орех

Мускатный орех - это специя с очень уникальным вкусом. Его часто используют в рождественских блюдах.

Такой продукт содержит соединение под названием миристицин, являющееся психоактивным веществом. В больших дозах мускатный орех может вызвать отравление.

Последствия отравления миристицином включают судороги, тошноту, головокружение, боль и галлюцинацию.

Не рекомендуется съедать более 10 г мускатного ореха за один прием.