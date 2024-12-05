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Эти копеечные средства помогут быстро избавиться от перхоти дома

Как избавиться от перхоти дома (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лупа - неприятная проблема, доставляющая немалый дискомфорт, как мужчинам, так и женщинам. Дерматолог поделился действительно действенными способами, которые помогут раз и навсегда избавиться от перхоти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie.

Доминик Берг рассказал,

заболевание кожи, которое вызывает сухие пятна на коже головы вместе с покраснением.

Расчесывание

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