Таро-гороскоп на 25 августа: Тельцов осчастливят перемены, а Козерогов ждет подлый обман

В воскресенье, 25 августа, Рыбы смогут с головой уйти в омут любви, Тельцы порадуются началу новой жизни, а Козерогам стоит быть более осторожными. Помимо этого, Близнецы рискуют сильно кого-то обидеть.

Что сулит Таро-гороскоп на воскресенье всем знакам Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Королева Кубков". А это значит, что вам стоит задуматься не только о своих проблемах и потребностях. Помогите тем, кто находится рядом с вами. Это поможет вам отвлечься и насытиться позитивной энергией.

Телец

Ваша карта на 25 августа - "Смерть". Вскоре в вашу жизнь ворвутся грандиозные перемены. А это значит, что вам пора настроиться на новую волну, которая принесет немало радости.

Близнецы

Для вас карта этого воскресенья - "Туз Кубков". Постарайтесь подбирать правильные слова, выражая свои эмоции. Вы можете говорить о своих чувствах, важно лишь никого не обидеть.

Рак

Вам выпала карта "Паж Кубков". Обратите внимание на тех, кто вас окружает. Скорее всего, этот день поможет вам стать добрее. Однако не растворяйтесь в людях, помните о своих интересах.

Лев

Ваша карта на 25 августа - "Семерка Пентаклей". Проанализируйте свои доходы и расходы. Если вы понимаете, что твердо стоите на ногах - порадуйте себя небольшим подарком.

Дева

Для вас этот день определяет карта "Туз Пентаклей". А это значит, что вас ждут новые возможности. Обязательно воспользуйтесь шансом, который вам подбросит судьба.

Весы

Ваша карта на воскресенье - "Императрица". Не игнорируйте свое "шестое чувство". Скорее всего, интуиция поможет избежать ошибок. Не стоит полагаться лишь на случай или чудо.

Скорпион

Вам выпала карта "Двойка Пентаклей". В этот день вам стоит задуматься о поиске единомышленников. Добиваться успеха и воплощать в жизнь мечты куда проще, когда рядом есть тот, кто вас поддержит.

Стрелец

Ваша карта на последний день этой недели - "Шестерка Жезлов". В ваши двери могут постучаться бывшие. Едва ли вы будете рады этой встрече, однако постарайтесь держать себя в руках.

Козерог

Ваша карта на воскресенье - "Тройка Мечей". Кто-то попытается вас обмануть. Не доверяйте людям, которые этого не заслуживают. Если же вы уже оказались в капкане - будьте смелыми и боритесь.

Водолей

Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". День будет позитивным, вы сможете отдохнуть и расслабиться. Однако не забывайте о добрых делах, обращайте внимание на потребности и желания других людей.

Рыбы

Ваша карта на этот день - "Туз Кубков". Не закрывайте свое сердце на замок. Доверьтесь судьбе, вас ждет интересная встреча. Пришло время приключений - романтических и очень интересных.