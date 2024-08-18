Эти цвета принесут счастье 18 августа. Астролог раскрыла секреты успеха этого воскресенья
Воскресенье, 18 августа, может принести немало необычных событий. Стоит учесть влияние ретроградного Меркурия, но наибольшее влияние будет иметь Солнце во Льве.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева дала детальный прогноз на этот день и назвала главные советы.
Прогноз астропогоды на 18 августа
Соловьева напомнила, что неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств остается актуальным.
Не следует забывать о ретроградности Меркурия. Не планируйте на этот день важные переговоры и другие серьезные дела. Также не рекомендуется заниматься домашними делами.
"Энергия суток способствует раскрытию источников знаний. Это день очищения мыслей, осознания и принятия. Дела несут полную информацию об их завершении, они будут продвигаться, не требуя большого напряжения для успешного финала", - советует астролог.
"Может появиться тоска, печаль, меланхолия, спастись от которых помогут полезные дела и значительные физические нагрузки. Рекомендуется избавляться от ненужных знакомств и связей", - посоветовала она.
Гороскоп на 18 августа (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки на воскресенье
"18 августа - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала Соловьева.
Из-за общего фона суток лучше не начинать новых дел, касающихся действия дневного светила: досуга с детьми, разнообразных развлекательных и азартных игр, выступлений перед аудиторией, романтических приключений.
Можно посещать концерты, шоу, представления. Астролог советует посвятить время своему хобби и любому творчеству.
"Используйте в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнуха и льва, носите украшения из золота, полакомьтесь кусочками апельсина", - советует астролог.
"Классический цветок Солнца - подсолнух, символ которого также будет уместно применить в этот день. Повысят энергии "короля планет" изображение "короля животных" - величественного льва", - отметила она.
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