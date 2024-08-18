Ці кольори принесуть щастя 18 серпня. Астролог розкрила секрети успіху цієї неділі

Неділя, 18 серпня, може принести чимало незвичайних подій. Варто врахувати вплив ретроградного Меркурія, але найбільший вплив матиме Сонце в Леві.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала детальний прогноз на цей день й назвала головні поради.

Прогноз астропогоди на 18 серпня

Соловйова нагадала, що несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань залишається актуальним.

Не слід забувати про ретроградність Меркурія. Не плануйте на цей день важливі переговори та інші серйозні справи. Також не рекомендується займатись хатніми справами.

"Енергія доби сприяє розкриттю джерел знань. Це день очищення думок, усвідомлення та прийняття. Справи несуть повну інформацію про їх завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу", - радить астролог.

"Може з'явитись туга, печаль, меланхолія, врятуватися від яких допоможуть корисні справи та значні фізичні навантаження. Рекомендується позбавлятися від непотрібних знайомств та зв'язків", - також порадила вона.

Гороскоп на 18 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

"18 серпня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності", - розповіла Соловйова.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітних розважальних та азартних ігор, виступів перед аудиторією, романтичних пригод.

Можна відвідувати концерти, шоу, вистави. Астролог радить присвятити час своєму хобі та будь-якій творчості.

"Використовуйте в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, символи соняшника та лева, носіть прикраси із золота, поласуйте шматочками апельсина", - радить астролог.

"Класична квітка Сонця - соняшник, символ якого також буде доречно застосувати цього дня. Підвищать енергії "короля планет" зображення "короля тварин" - величного лева", - зазначила вона.