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Эти комнатные растения очень ядовиты для домашних животных

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Среда 04 января 2023 13:17
Эти комнатные растения очень ядовиты для домашних животных Какие растения опасны для домашних животных (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Некоторые комнатные растения при всей своей красоте очень опасны для домашних животных. Если ваш любимец по каким-либо причинам съест листья или цветок, то может получить тяжелое отравление.

Какие комнатные растения не стоит выращивать дома, если у вас есть кот или собака, рассказываем в материале ниже.

Пуансетия

Это растение очень часто покупают зимой, ведь второе его название - рождественская звезда. Она относится к семейству молочайных. В ее стеблях и листьях есть ядовитые вещества. Если их съесть, то у животного возникнет тошнота и рвота.

Эти комнатные растения очень ядовиты для домашних животныхСтебли и листья пуансетии ядовиты для домашних животных (фото: facebook/Вазоны от Натальи)

Спатифиллум

Этот комнатный цветок еще известен под названием "женское счастье", или "лилия мира". Растение довольно несложное в уходе. Имеет блестящие темно-зеленые листья и дает красивый белый цвет. Однако тем, у кого дома живут собаки или кошки, стоит отказаться от выращивания спатифиллума. Если животные погрызут листья, то получат раздражение полости рта.

Эти комнатные растения очень ядовиты для домашних животных

Спатифиллум опасен для кошек и собак (фото: facebook.com/waw.flowers)

Тюльпаны и лилии

Эти цветы очень часто продают в горшках в начале весны. Они также токсичны для домашних любимцев, так как содержат гликозиды. Наиболее ядовитой частью являются луковицы цветов. Если ее съесть, может возникнуть рвота и гиперсаливация.

Эти комнатные растения очень ядовиты для домашних животных

Луковицы тюльпанов очень токсичны для домашних животных (фото: facebook.com/galanthus.galanthus.9)

Алое вера

Популярное комнатное растение, которое очень ценится за свой неприхотливый "характер", представляет угрозу домашним животным. В растении имеются антрахиноновые гликозиды, которые метаболизируются кишечными бактериями с образованием соединений и увеличивают количество слизи в толстой кишке. Попадая в организм животного, ядовитые вещества провоцируют появление тремора и рвоты.

Эти комнатные растения очень ядовиты для домашних животныхАлоэ вера не стоит выращивать тем, у кого дома есть кошки или собаки (фото: freepik)

Монстера

У этого растения очень красивая раскидистая листва, именно благодаря этому она очень полюбилась украинцам. Ее часто используют в домашнем декоре. Также она достаточно проста в уходе. Но монстера содержит нерастворимые оксалаты кальция, поэтому очень токсична для кошек.

Эти комнатные растения очень ядовиты для домашних животныхМонстера содержит нерастворимые оксалаты кальция, которые опасны для животных (фото: freepik)

Сансевьерия

Это комнатное растение также достаточно распространено в украинских домах. У нас ее часто называют "тещин язык". И она также может нести угрозу здоровью вашему коту или собаке, если те погрызут листья растения.

Эти комнатные растения очень ядовиты для домашних животныхСансевьерия опасна для кошек и собак (фото: facebook/Татьяна Щирба)

Замиокулькас

Несколько лет назад это растение стало суперпопулярным в Украине. Ним стали массово декорировать зеленые зоны в ресторанах и общественных пространствах. Также она быстро прижилась в домах украинцев, потому что не сложна в уходе и с ней справляются даже начинающие. Но вместе с этим она токсична для домашних животных. Если кот или собака ее съедят, то будут мучиться от боли в желудке и рвоте.

Эти комнатные растения очень ядовиты для домашних животных

Замиокулькас содержит токсичные вещества (фото: facebook/kaktus_rivne)

Раньше мы рассказывали о том, как из одного листика фиалки получить много черенков.

Читайте также о том, какие комнатные растения нельзя ставить на подоконник.

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