Ці кімнатні рослини дуже отруйні для домашніх тварин

Пуансетія

Цю рослину дуже часто купують взимку, адже друга її назва - різдвяна зірка. Вона належить до сімейства молочайних. У її стеблах та листі є отруйні речовини. Якщо їх з'їсти, то у тварини виникне нудота та блювання.

Стебла і листя пуансетії отруйні для домашніх тварин (фото: facebook/Вазони від Наталії)

Спатифілум

Ця кімнатна квітка ще відома під назвою "жіноче щастя", або "лілія миру". Рослина доволі нескладна у догляді. Має блискуче темно-зелене листя і дає красивий білий цвіт. Проте, тим у кого вдома живуть собаки чи коти, варто відмовитися від вирощування спатифілума. Якщо тваринки погризуть листя, то отримають подразнення ротової порожнини.

Спатифілум небезпечний для котів і собак (фото: facebook.com/waw.flowers)

Тюльпани і лілії

Ці квіти дуже часто продають у горщиках на початку весни. Вони також токсичні домашніх улюбленців, бо містять глікозиди. Найотруйнішою частиною є цибулини квітів. Якщо її з'їсти, то може виникнути блювання та гіперсалівація.

Цибулини тюльпанів дуже токсичні для домашніх тварин (фото: facebook.com/galanthus.galanthus.9)

Алое вера

Популярна кімнатна рослина, яка дуже цінується за свій невибагливий "характер", становить загрозу домашнім тваринам. У рослині є антрахінонові глікозиди, які метаболізуються кишковими бактеріями з утворенням сполук, і збільшують кількість слизу в товстій кишці. Потрапляючи в організм тварини, отруйні речовини провокують появу тремору і блювання.

Алое вера не варто вирощувати тим, у кого вдома є коти чи собаки (фото: freepik)

Монстера

У цієї рослини дуже красиве розлоге листя, саме завдяки цьому вона дуже полюбилася українцям. Її доволі часто використовують у домашньому декорі. Також вона доволі проста у догляді. Але монстера містить нерозчинні оксалати кальцію, тому є дуже токсичною для котів.

Монстера містить нерозчинні оксалати кальцію, які небезпечні для тварин (фото: freepik)

Сансев'єрія

Ця кімнатна рослина також доволі поширена в українських домівках. У нас її ще часто називають "тещин язик". І вона також може нести загрозу здоров'ю вашому коту чи собаці, якщо ті погризуть листя рослини.

Сансев'єрія небезпечна для котів і собак (фото: facebook/Тетяна Щирба)

Заміокулькас

Кілька років тому ця рослина стала суперпопулярною в Україні. Нею стали масово декорувати зелені зони у ресторанах та публічних просторах. Також вона швидко прижилась у домівках українців, бо не є складною у догляді і з нею справляються навіть початківці. Але разом з цим, вона токсична для домашніх тварин. Якщо кіт чи собака її з'їдять, то будуть мучитися від болю в шлунку і блювоти.

Заміокулькас містить токсичні речовини (фото: facebook/kaktus_rivne)