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Ці кімнатні рослини дуже отруйні для домашніх тварин

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Середа 04 січня 2023 13:17
Ці кімнатні рослини дуже отруйні для домашніх тварин Які рослини небезпечні для домашніх улюбленців (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Деякі кімнатні рослини пропри всю свою красу є дуже небезпечними для домашніх тварин. Якщо ваш улюбленець з якихось причин з'їсть листя чи цвіт, то може отримати важке отруєння.

Які кімнатні рослини не варто вирощувати вдома, якщо маєте кота чи собаку, розповідаємо у матеріалі нижче.

Пуансетія

Цю рослину дуже часто купують взимку, адже друга її назва - різдвяна зірка. Вона належить до сімейства молочайних. У її стеблах та листі є отруйні речовини. Якщо їх з'їсти, то у тварини виникне нудота та блювання.

Ці кімнатні рослини дуже отруйні для домашніх тваринСтебла і листя пуансетії отруйні для домашніх тварин (фото: facebook/Вазони від Наталії)

Спатифілум

Ця кімнатна квітка ще відома під назвою "жіноче щастя", або "лілія миру". Рослина доволі нескладна у догляді. Має блискуче темно-зелене листя і дає красивий білий цвіт. Проте, тим у кого вдома живуть собаки чи коти, варто відмовитися від вирощування спатифілума. Якщо тваринки погризуть листя, то отримають подразнення ротової порожнини.

Ці кімнатні рослини дуже отруйні для домашніх тварин

Спатифілум небезпечний для котів і собак (фото: facebook.com/waw.flowers)

Тюльпани і лілії

Ці квіти дуже часто продають у горщиках на початку весни. Вони також токсичні домашніх улюбленців, бо містять глікозиди. Найотруйнішою частиною є цибулини квітів. Якщо її з'їсти, то може виникнути блювання та гіперсалівація.

Ці кімнатні рослини дуже отруйні для домашніх тварин

Цибулини тюльпанів дуже токсичні для домашніх тварин (фото: facebook.com/galanthus.galanthus.9)

Алое вера

Популярна кімнатна рослина, яка дуже цінується за свій невибагливий "характер", становить загрозу домашнім тваринам. У рослині є антрахінонові глікозиди, які метаболізуються кишковими бактеріями з утворенням сполук, і збільшують кількість слизу в товстій кишці. Потрапляючи в організм тварини, отруйні речовини провокують появу тремору і блювання.

Ці кімнатні рослини дуже отруйні для домашніх тваринАлое вера не варто вирощувати тим, у кого вдома є коти чи собаки (фото: freepik)

Монстера

У цієї рослини дуже красиве розлоге листя, саме завдяки цьому вона дуже полюбилася українцям. Її доволі часто використовують у домашньому декорі. Також вона доволі проста у догляді. Але монстера містить нерозчинні оксалати кальцію, тому є дуже токсичною для котів.

Ці кімнатні рослини дуже отруйні для домашніх тваринМонстера містить нерозчинні оксалати кальцію, які небезпечні для тварин (фото: freepik)

Сансев'єрія

Ця кімнатна рослина також доволі поширена в українських домівках. У нас її ще часто називають "тещин язик". І вона також може нести загрозу здоров'ю вашому коту чи собаці, якщо ті погризуть листя рослини.

Ці кімнатні рослини дуже отруйні для домашніх тваринСансев'єрія небезпечна для котів і собак (фото: facebook/Тетяна Щирба)

Заміокулькас

Кілька років тому ця рослина стала суперпопулярною в Україні. Нею стали масово декорувати зелені зони у ресторанах та публічних просторах. Також вона швидко прижилась у домівках українців, бо не є складною у догляді і з нею справляються навіть початківці. Але разом з цим, вона токсична для домашніх тварин. Якщо кіт чи собака її з'їдять, то будуть мучитися від болю в шлунку і блювоти.

Ці кімнатні рослини дуже отруйні для домашніх тварин

Заміокулькас містить токсичні речовини (фото: facebook/kaktus_rivne)

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