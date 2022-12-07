Как из одного листка фиалки получить много черенков: надежный способ размножить растение
Фиалка является одним из лучших комнатных растений. При правильном уходе она будет часто радовать хозяев обильным цветом. Большим преимуществом этого растения является и то, что его легко размножить дома.
Как из одного листочка получить много черенков, рассказываем в материале Styler.
Как черенковать листок
С одного листа можно сразу получить несколько черенков. Выберите здоровый листик и разделите его на четыре части. Сначала отрежьте верхнюю часть листика между боковыми жилками. Она должна получиться в виде клина.
Тогда отрежьте нижнюю часть листика клином поперек жилок. На этой части оставьте короткий черенок длиной 5 мм, срезав для этого его под углом 45 градусов.
На боковых частицах срежьте остатки среднего листового черенка.
Как подготовить почву
Лучше всего для укоренения брать высокие прозрачные контейнеры с крышками. Подойдут также простые вазоны.
На дно сосуда насыпьте дренаж. Это могут быть вермикулит, мелкие куски пенопласта, перлит, яичная скорлупа и т.д. Тогда засыпьте землю почти к вверху контейнера.
Почву лучше купить в садовом магазине. В его составе должен быть кокосовый субстрат и разрыхлители. Чтобы сделать его еще более рыхлым, можно добавить немного вермикулита.
Как правильно посадить
Все части листа посадите в общий контейнер. Верхнюю часть углубите в грунт срезом вниз, нижнюю - тем местом, где есть маленький черенок. Боковые - тем местом, где срезали остатки черенка.
Слегка утрамбуйте почву около каждой частицы листа. Накройте контейнер крышкой и поставьте на теплый подоконник или полку под лампу для дополнительного освещения.
Через несколько недель появятся первые корешки, а впоследствии и "розетки". До тех пор следите, чтобы почва постоянно была слегка влажная. Если на крышке будет сильно накапливаться конденсат, периодически открывайте ее и проветривайте.
Как черенки немного разрастутся, пересадите каждый в отдельный сосуд.
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