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Эти гривневые купюры стоят сумасшедших денег! Какие банкноты очень ценят коллекционеры

Воскресенье 11 августа 2024 09:41
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Эти гривневые купюры стоят сумасшедших денег! Какие банкноты очень ценят коллекционеры Некоторые старые гривневые банкноты дорого ценятся (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

Не только редкие монеты имеют цену у коллекционеров, но и бумажные деньги. Эта разновидность коллекционирования называется бонистика. Некоторые редкие купюры украинской гривны стоят в сотни раз больше своей номинальной стоимости. Что это за купюры и вообще, что влияет на цену той или иной купюры у бонистов?

РБК-Украина (проект Styler) исследовало сайты коллекционеров и сделало подборку некоторых самых ценных банкнот украинской гривны.

Красивые номера

Коллекционеры банкнот часто собирают купюры с красивыми номерами из-за их уникальности и редкости. Такие банкноты, например, с одинаковыми цифрами или симметричными последовательностями, особенно ценны среди коллекционеров.

Они могут иметь высокую цену на рынке коллекционных предметов, поскольку их трудно найти. Кроме того, такие купюры имеют эстетическую привлекательность и могут являться символом удачи или везения.

Эти гривневые купюры стоят сумасшедших денег! Какие банкноты очень ценят коллекционерыТакие 1000 гривен 2019 года выпуска стоят 6500 гривен за номер 2222222 (фото: violity.com)

Эти гривневые купюры стоят сумасшедших денег! Какие банкноты очень ценят коллекционерыА вот за номер 8880888 просят уже от 18 000 до 80 000 гривен! (фото: violity.com)

Юбилейные банкноты и наборы

Также высоко ценятся и постоянно растут с годами в цене наборы банкнот, посвященных важному событию или юбилею. К примеру, памятные банкноты номиналом 20, 50, 100, 200, 500 гривен были введены в обращение в 2021 году к 30-летию независимости Украины.

У этих банкнот есть все защитные элементы и дополнительная айдентика "30 лет Независимости Украины" на лицевой стороне. Тираж каждой банкноты составляет всего 30 000 штук.

Эти гривневые купюры стоят сумасшедших денег! Какие банкноты очень ценят коллекционерыТакой набор стоит около 7 000 гривен (фото: violity.com)

Купюры-образцы

Нумизматов и бонистов всегда интересовали особые свойства монет и банкнот: редкие серийные номера, пробные выпуски, ошибки. Банкноты со словом "Образец" предназначены для ознакомления кассиров и работников предприятий при введении новых денег или купюр.

Такие неплатежные копии часто стоят гораздо больше номинала.

Эти гривневые купюры стоят сумасшедших денег! Какие банкноты очень ценят коллекционерыЭтот образец можно купить за 4 000 гривен (фото: violity.com)

Эти гривневые купюры стоят сумасшедших денег! Какие банкноты очень ценят коллекционерыА такой стоит уже 20 000 гривен (фото: violity.com)

Раньше мы уже писали, что делать, если в вашем кошельке нашлась изношенная банкнота гривны.

Читайте также, как защитить свой кошелек от подделок фальшивых гривен.

При написании материала использовались следующие источники: сайты аукционов по предметам коллекционирования Violity и Ocenka, Википедия.

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