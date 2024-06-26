Что делать, если в вашем кошельке оказалась изношенная банкнота гривны

Все денежные банкноты, длительно находящиеся в обращении, со временем теряют свой первоначальный вид и изнашиваются. После этого они изымаются, пересчитываются, уничтожаются и утилизируются. Что делать, если в вашем кошельке оказалась изношенная банкнота – читайте в разъяснении РБК-Украина .

Условно изношенные деньги можно разделить на три категории: изношенные, значительно изношенные или поврежденные и сомнительные в подлинности или платежности денежные знаки.

Изношенные банкноты

К изношенным банкнотам относятся банкноты, имеющие один или более следующих признаков износа или повреждения:

потертости, частичная потеря краски на изображениях, распушивание бумаги, потеря бумагой жесткости;

загрязнения, пятна, надписи, отпечатки штампов/печатей;

незначительные надрывы или надрезы;

небольшие отверстия и проколы, оторванные края или углы.

Монеты считаются изношенными, если они имеют незначительные повреждения. К примеру, изменение цвета, но номинал виден хорошо.

Эти деньги пригодны для всех без исключения расчетов. В магазине или в аптеке обязаны принимать к оплате изношенные банкноты и монеты, но не выдавать сдачу такими деньгами. Банки тоже обязаны принимать такие банкноты для зачисления на счета, депозиты или принимать их для обмена на пригодные банкноты.

Для обмена изношенных банкнот гривны необходимо обратиться в любой банк Украины. Банк бесплатно и без ограничений должен обменять изношенные деньги на новые банкноты или монеты.

Значительно изношенные или поврежденные банкноты гривны

Если банкноты имеют один или более существенных признаков износа или повреждения, они считаются значительно изношенными. К этой категории относятся банкноты, имеющие не менее 55% начальной площади купюры, целые или разорванные на две части, в то же время серийный номер на каждой половине сохранен.

Работник предприятия, работающего с наличными деньгами (магазины, аптеки, АЗС, заведения питания и т.п.) не принимает для расчета значительно изношенные и поврежденные банкноты и монеты и рекомендует потребителям обратиться в любой банк Украины (филиал и отделение) для обмена такой наличности.

Кассир банка должен без всяких ограничений принимать для обмена банкноты:

имеющие признаки значительного износа или повреждения, потертости, загрязнения, отпечатки штампов, надрывы и надрезы, отверстия, оторванные края или углы; сохранили целую часть площадью не менее 55% своей начальной площади; разорваны (разрезаны) на две части, на которых сохранились оба одинаковых номера и серия, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты.

Изношенную банкноту можно отнести в банк (фото: Getty Images)

Сомнительные в подлинности и платежности денежные знаки

При определенном уровне повреждений могут возникать сомнения в подлинности или в платежности денег. В частности, потому что в результате повреждения такие банкноты имеют площадь менее 55% от обычной площади купюры.

Для обмена значительно поврежденных банкнот гривны, лишившихся платежных признаков вследствие пожара, катастрофы, стихийного бедствия или иного несчастного случая, а также бытового повреждения, необходимо обращаться в региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины.

В случае отсутствия в регионе подразделения денежного обращения Национального банка Украины необходимо обращаться к уполномоченным банкам, которым предоставлены полномочия на хранение запасов наличных денег Национального банка. В настоящее время такие полномочия имеют четыре банка – Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ.

Банки отсылают такие банкноты на исследования в Национальный банк. По результатам этих исследований клиентам возмещается соответствующая сумма денег, признанных подлинными и платежными.

Как происходит утилизация банкнот, которые больше не могут находиться в обращении

Ежегодно Национальный банк изымает около 600-700 миллионов штук банкнот гривны всех номиналов из-за их физического износа. Жизнь банкнот низких номиналов длится 1-2 года, банкноты больших номиналов живут дольше – 8 лет и более.

Уничтожение банкнот производится в полностью автоматическом режиме в Центральном хранилище (г. Киев) и региональных подразделениях Национального банка.

Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса либо подается в специальный пресс, который производит из таких кусочков небольшие брикеты, либо собирается в мешки. Восстановить изрезанную банкноту невозможно. После этого измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.

Как выглядит процесс утилизации банкнот гривны

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