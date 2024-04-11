Названы специи для улучшения памяти и работы мозга. Таких всего четыре
Кулинарный эксперт Мэтт Уэбстер назвал специи, которые не только подчеркнут вкус блюд, но и улучшат работу мозга. Они укрепят память и замедлят старение.
Какие специи полезны для памяти и мозга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Имбирь
Эта специя не только улучшает работу пищеварительной системы. Оказывается, имбирь очень хорошо влияет на работу мозга.
Он останавливает окислительные процессы в организме, а также уменьшает риск развития Альцгеймера.
Чем полезен имбирь (иллюстрация: freepik.com)
Куркума
Эта специя содержит много полезных веществ. Куркума улучшает работу мозга и помогает людям хранить память.
Благодаря такой специи вы можете сделать обычные блюда полезными. Куркума не только прекрасно подходит к мясу, но она может стать удачным дополнением к чаю или смузи.
В чем польза куркумы (иллюстрация: freepik.com)
Корица
Эта сладкая и пряная специя богата антиоксидантами. Благодаря им корица способна снизить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Она улучшает память и помогает нейронам бороться со стрессом. К тому же корица приостанавливает старение.
Чем полезна корица (иллюстрация: freepik.com)
Черный перец
Эта, казалось бы, обычная и одна из самых популярных специй, содержит очень много антиоксидантов. Черный перец спасает мозг от повреждения клеток, а также улучшает когнитивные функции.
Пряная специя помогает не терять память. Кроме того, черный перец достаточно бюджетный, поэтому его могут добавлять в блюда почти все.
Напомним, ранее мы уже называли 5 витаминов, которые женщинам и мужчинам нужно пить после 40 лет.
Кроме того, недавно стало известно, какая рыба самая полезная для женщин и мужчин, которым за 50.