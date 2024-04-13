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Похудеть к лету. Добавьте этот продукт в кофе и результат не заставит себя долго ждать

Суббота 13 апреля 2024 14:41
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Похудеть к лету. Добавьте этот продукт в кофе и результат не заставит себя долго ждать Какой продукт может похудеть (иллюстрация: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро лето, а потому многие начинают задумываться над тем, как быстро похудеть, чтобы подготовиться к пляжному сезону. И если о спорте и диетах знают все, то этот интересный лайфхак только набирает популярность. Оказывается, похудеть поможет кофе, но для этого к нему нужно добавить один важный ингредиент.

Как похудеть к лету, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Что добавлять в кофе, чтобы похудеть

Как оказалось, кофе действительно может помочь в борьбе с лишними килограммами. Для этого нужно добавлять в него пасту из тахини (измельченный кунжут).

Одна чайная ложка тахини содержит 42 калории, но это никак не отразится на наборе веса. Напротив, ведь в этом продукте содержится много клетчатки. А она, как известно, ускоряет процессы сжигания калорий. Более того, тахини поможет воздержаться от перекусов и переедания, ведь эта паста дает ощущение сытости.

Впрочем, следует учитывать индивидуальные особенности каждого организма. Все изменения в рационе и употребление новых продуктов следует согласовывать с врачом и не забывать о возможных аллергических реакциях.

Похудеть к лету. Добавьте этот продукт в кофе и результат не заставит себя долго ждать

Что добавить в кофе для похудения (иллюстрация: freepik.com)

Как пить кофе, чтобы худеть

Не все знают, но популярные кофейные напитки могут не только не способствовать похудению, но и наоборот провоцировать набор лишнего веса. Все потому, что в кофе добавляют следующие продукты:

  • сахар
  • сиропы
  • молоко
  • сливки
  • мороженое.

Поэтому если вы хотите пить кофе и не толстеть, выбирайте напитки без дополнительных подсластителей и калорийных продуктов.

К слову, раньше мы называли специи для улучшения памяти и работы мозга.

К тому же, недавно стало известно, какие 5 витаминов нужно пить женщинам и мужчинам после 40 лет.

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